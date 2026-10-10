तीन हमलों से दहल उठा पोलैंड: ब्लडी फ्राइडे की अफवाहों के बीच 76 लोग हिरासत में, 50 हजार स्कूलों की हुई जांच

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पोलैंड में एक हफ्ते में तीन हमलों के बाद प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हिंसा रोकने की कोशिशों के तहत 76 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा देश भर में लगभग 50,000 स्कूलों की जांच की गई। यह कार्रवाई सप्ताह की शुरुआत में स्कूलों पर हुए दो हमलों के बाद की गई। शुक्रवार को देशभर के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमले के बाद कुछ स्कूलों ने क्लास सस्पेंड कर दीं, कई माता-पिता ने बच्चों को घर पर ही रखा और शिक्षण संस्थानों में पुलिस गश्त तैनात की गई। एक सप्ताह में स्कूलों पर हुए तीन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और बच्चों सहित कई अन्य लोग घायल हो गए थे। तीसरी घटना में एक महिला ने 'खतरनाक चीज' से तीन 3 लोगों को घायल कर दिया।