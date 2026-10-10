फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   poland school attacks detained crackdown bloody friday rumors security

तीन हमलों से दहल उठा पोलैंड: ब्लडी फ्राइडे की अफवाहों के बीच 76 लोग हिरासत में, 50 हजार स्कूलों की हुई जांच

Sat, 10 Oct 2026 07:34 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, वारसा,पोलैंड
पीटीआई, वारसा,पोलैंड Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 10 Oct 2026 07:34 PM IST
सार

पोलैंड में स्कूलों पर हुए तीन हिंसक हमलों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने अब तक 76 लोगों को हिरासत में लिया है और देश भर के 50,000 स्कूलों की जांच कर सुरक्षा बढ़ा दी है।

विज्ञापन
poland school attacks detained crackdown bloody friday rumors security
गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पोलैंड में एक हफ्ते में तीन हमलों के बाद प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हिंसा रोकने की कोशिशों के तहत 76 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा देश भर में लगभग 50,000 स्कूलों की जांच की गई। यह कार्रवाई सप्ताह की शुरुआत में स्कूलों पर हुए दो हमलों के बाद की गई। शुक्रवार को देशभर के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमले के बाद कुछ स्कूलों ने क्लास सस्पेंड कर दीं, कई माता-पिता ने बच्चों को घर पर ही रखा और शिक्षण संस्थानों में पुलिस गश्त तैनात की गई। एक सप्ताह में स्कूलों पर हुए तीन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और बच्चों सहित कई अन्य लोग घायल हो गए थे। तीसरी घटना में एक महिला ने 'खतरनाक चीज' से तीन 3 लोगों को घायल कर दिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: फ्रांस: भारतीय मूल के युवक को पेरिस में 20 साल की जेल; यौन शोषण, अत्याचार, बर्बरता समेत क्या-क्या आरोप लगे?
विज्ञापन


किसने किया स्कूलों पर हमला?
बुधवार को, मध्य पोलैंड के माजोवियन प्रांत के एक वोकेशनल स्कूल के 19 वर्षीय छात्र ने अपने साथी छात्रों, शिक्षकों और राहगीरों पर एक तेज धार वाली चीज से हमला किया। उसने नौ लोगों को घायल कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन पास ही में पकड़ा गया। अगले दिन, उसी प्रांत में एक 15 वर्षीय लड़के ने अपने पुराने स्कूल में चाकू से हमला करके स्कूल के एक केयरटेकर की हत्या कर दी और दो अन्य लोगों को घायल कर दिया। पोलैंड के नागरिकों द्वारा किए गए इन हमलों ने देश को चौंका दिया, क्योंकि यहां नाबालिगों द्वारा स्कूल में हिंसा की घटना नई बात है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: फ्लाईदुबई विमान घटना: हमले की जांच करेगी एनआईए; एफआईआर दर्ज, आतंकी साजिश समेत किन पहलूओं की होगी पड़ताल?

गृहमंत्री ने क्या कहा?
गुरुवार रात तक, माता-पिता के ऑनलाइन ग्रुप और मुख्यधारा के मीडिया में यह अफवाह फैल गई कि ये हमले सुनियोजित थे और 'ब्लडी फ्राइडे' (खूनी शुक्रवार) कहे जा रहे दिन और भी हमले हो सकते हैं। शुक्रवार को पोलैंड भर में 59 स्कूलों ने एहतियात के तौर पर क्लास सस्पेंड कर दीं। इनमें से ज्यादातर स्कूल माजोवियन जिले में थे, जहां राजधानी वारसॉ स्थित है। स्कूल के डायरेक्टरों ने सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की घोषणा करते हुए मैसेज भेजे, जिनमें एंट्री गेट पर अतिरिक्त स्कूल स्टाफ की तैनाती और स्वेच्छा से बैकपैक की जांच शामिल थी। गृह मंत्री मार्सिन किएरविंस्की ने कहा, 'यहां कोई समझौता नहीं होगा। युवाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।'
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed