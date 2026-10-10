फ्लाईदुबई विमान घटना: हमले की जांच करेगी एनआईए; एफआईआर दर्ज, आतंकी साजिश समेत किन पहलूओं की होगी पड़ताल?

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फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में हुए हमले ने दुनियाभर में काफी सुर्खियां बटोरीं। 30 सिंतबर को दुबई से इस्राइल के तेल अवीव जाते समय फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में सह-पायलट हमाम अल-हमामी ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर आपातकालीन कुल्हाड़ी से हमला किया और विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने विमान का नियंत्रण बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। इसी बीच वे कॉकपिट का दरवाजा खोलने में भी सफल रहे। दरवाजा खुलते ही विमान में मौजूद यात्री और क्रू के सदस्य अंदर पहुंचे और सह-पायलट को काबू में किया। इसके बाद विमान में सवार दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने विमान का नियंत्रण संभाला और विमान का सऊदी अरब के तबूक में आपात लैंडिंग कराया।फ्लाईदुबई की इस घटना को इस्राइल, यूएई और सऊदी अरब के अधिकारियों ने आतंकी हमला बताया है। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या हमला करने वाले को-पायलट ने अकेले ही यह कदम उठाया या वो किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा मात्र था। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इसमें किसी बड़े संगठन के शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनके अनुसार, जांचकर्ताओं का मानना है कि ओमान के को-पायलट ने किसी बड़े संगठन का हिस्सा होने के बजाय अकेले ही यह काम किया था।