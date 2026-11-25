कोलंबिया के विलाविसेंसियो शहर में सोमवार रात सरकारी दफ्तरों के बाहर बम धमाका हुआ। इस घटना में 23 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, धमाके के बाद शहर के कई भवनों की खिड़कियां और छतें क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ इमारतों की दीवारें भी ढह गईं।

अभियोजन अधिकारियों ने इस हमले में विद्रोही संगठन FARC-EMC का हाथ होने की आशंका जताई है। राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने घटनास्थल का दौरा किया और संगठन के कमांडर एंटोनियो मदीना पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों से बातचीत नहीं करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

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विलाविसेंसियो के मेयर के अनुसार, विद्रोही गुट ने सेना की कार्रवाई का बदला लेने के लिए यह हमला किया हो सकता है। हाल के दिनों में कोलंबिया में विद्रोही गुटों और नशे के कारोबार से जुड़े गिरोहों की हिंसा बढ़ी है। ये संगठन पुलिस थानों और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं।

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गौरतलब है कि कोलंबिया में 2016 में FARC के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ था। इसके तहत 14 हजार से अधिक लड़ाकों ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन छोटे विद्रोही और आपराधिक गुटों के कारण देश के कई हिस्सों में हिंसा फिर बढ़ रही है।



चीन और पाकिस्तान की साझेदारी अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व पायलट मोहम्मद जीशान अली बुधवार को चीन के शेनझोउ-24 मिशन से रवाना होंगे। वह चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले विदेशी यात्री होंगे। जीशान करीब एक सप्ताह स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लेंगे। उनके साथ दो चीनी अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। उन्हें चीन में सात महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।चीन की मानव अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, शेनझोउ-24 यान का प्रक्षेपण 25 नवंबर को सुबह 8:18 बजे (बीजिंग समय) प्रस्तावित है। मिशन में तीन सदस्य होंगे। चीनी अंतरिक्ष यात्री तांग होंगबो कमांडर और वू यी फ्लाइट इंजीनियर होंगे, जबकि जीशान अली पेलोड विशेषज्ञ होंगे। अली करीब एक सप्ताह अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान जैव प्रौद्योगिकी और पदार्थ विज्ञान से जुड़े चार पाकिस्तानी प्रयोग होंगे। इनमें प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्मजीवों पर अध्ययन भी शामिल है।चांग-अ-8 मिशन में 2028 में पाकिस्तानी रोवर भेजने की योजना है। इससे पाकिस्तान चंद्रमा पर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेगा। चीन 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी में है।