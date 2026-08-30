पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान: अब तक 36 देशों ने किया सम्मानित; कब-कब बढ़ा भारत का मान?

1 सऊदी अरब किंग अब्दुलअजीज सैश 2016

2 अफगानिस्तान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान 2016

3 फलस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन 2018

4 संयुक्त अरब अमीरात ऑर्डर ऑफ जायद 2019

5 रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024

6 मालदीव ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन 2019

7 बहरीन किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां 2019

8 अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट 2020

9 भूटान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो 2024

10 फिजी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023

11 पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023

12 पलाऊ एबाक्ल अवॉर्ड 2023

13 मिस्र ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023

14 फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023

15 ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023

16 डोमिनिका डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर 2024

17 नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024

18 गुयाना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024

19 बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम 2025

20 कुवैत ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर 2024

21 मॉरीशस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन 2025

22 श्रीलंका श्रीलंका मित्र विभूषण 2025

23 साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III 2025

24 घाना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना 2025

25 त्रिनिदाद और टोबैगो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो 2025

26 ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस 2025

27 नामीबिया ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सचिया मिराबिलिस 2025

28 इथियोपिया ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया 2025

29 ओमान ऑर्डर ऑफ ओमान 2025

30 इस्राइल मेडल ऑफ द नेसेट 2026

31 स्वीडन रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस 2026

32 नॉर्वे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट 2026

33 स्लोवाकिया ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी 2026

34 सेशेल्स गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन 2026

35 इंडोनेशिया बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया 2026