Delhi to Dili: तिमोर-लेस्ते में खुलेगा भारतीय दूतावास, PM मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में की घोषणा

इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह पहुंचे। सम्मेलन में उन्होंने तिमोर-लेस्ते के दिली में भारतीय दूतावास को खोलने की घोषणा की। इस फैसले का तिमोर-लेस्ते और आसियान के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

भारत आसियान को देता है महत्व

भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप कार्य करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर-लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा कि यह फैसला इस बात का प्रतिबिंब है कि भारत आसियान को कितना महत्व देता है।

At the ASEAN-India Summit in Jakarta, PM Modi announced to establish an Indian Embassy in Dili, Timor-Leste. This decision was warmly welcomed by Timor Leste and ASEAN Members.



Timor Leste joined ASEAN in 2022 as an Observor, before becoming its full Member. pic.twitter.com/MyMM3xkHmd