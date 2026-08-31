नेपाल बाढ़: मलबा हटा और जमीन से निकला 50 करोड़ का सोना, 1.5 करोड़ नकद भी बरामद; पुलिस ने जारी किया वीडियो

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नेपाल पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि करीब आठ घंटे की लगातार कोशिश के बाद कृषि विकास बैंक की त्रिशूली ढुंगे शाखा से करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद, अनुमानित 50 करोड़ रुपये का सोना और महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं। वीडियो में नेपाल पुलिस के कर्मियों को बैंक के बेसमेंट में घुसने के लिए मलबा हटाते देखा जा सकता है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना दिखाई गई है। सबसे पहले क्रेन के जरिए मलबा हटाया जाता है। फिर बैंक के बेसमेंट में रखे लॉकर्स को बचाव कार्य में जुटे कर्मियों द्वारा बाहर लेकर आया जा रहा है। इन लॉकर्स को जेसीबी मशीनों पर रखकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। वीडियो में नेपाल पुलिस के कर्मी इन लॉकर्स को चाभियां लगाकर खोलते हुए भी दिख रहे हैं।इससे पहले नेपाल में रसुवा और ऊपरी इलाकों में से एक बैंक की तिजोरी बहकर त्रिशूली नदी के रास्ते धाड़िंग पहुंच गई थी। यहां 29 लोगों को कथित तौर पर तिजोरी तोड़कर उसमें रखी नकदी निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाढ़ के पानी में बहने के बाद तिजोरी नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर आई और धाड़िंग पहुंची थी।सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की संयुक्त गश्ती टीम ने मौके पर इन संदिग्धों को पकड़ा। आरोप है कि वे क्षतिग्रस्त तिजोरी से पैसे निकाल रहे थे। अधिकारियों ने समूह के पास से 92,68,505 रुपये नकद बरामद किए और 29 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।नेपाल पुलिस ने बाढ़ के दौरान नारायणी नदी में बहकर आई एक महिला के शव से सोने की बालियां कथित तौर पर चुराने के आरोप में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने 41 सेकंड के वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की। वीडियो में दोनों व्यक्ति महिला के शव को नदी से बाहर निकालते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने महिला के दोनों कानों से बालियां निकाल लीं।