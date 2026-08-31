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नेपाल बाढ़ लाइव: त्रासदी में अब तक 797 लोगों की मौत, दोबारा बाढ़ आने का खतरा बचाव अभियान में बना चुनौती

Mon, 31 Aug 2026 08:59 AM IST
Devesh Tripathi वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: Devesh Tripathi Updated Mon, 31 Aug 2026 08:59 AM IST
खास बातें

Nepal Flash Flood News Live: नेपाल-तिब्बत सीमा के पास भोटेकोशी नदी में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। इस बाढ़ में अब तक 797 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा अब भी लापता हैं। नेपाल-तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल त्रासदी से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहे...

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नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद सुरंगों में फंसे मजदूर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

लाइव अपडेट

08:58 AM, 31-Aug-2026

त्रिशूली नदी के उफान में झूला पुल बहा, 400 परिवारों का रास्ता बंद

नेपाल के मध्य हिस्से में रविवार सुबह त्रिशूली नदी में फिर बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ में एक सस्पेंशन ब्रिज यानी झूला पुल बह गया। यह पुल गंडकी प्रांत के गोरखा जिले की गंडकी ग्रामीण नगरपालिका-8 के घ्यालचोक को पृथ्वी राजमार्ग के पास स्थित चरौंदी से जोड़ता था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ करीब तीन घंटे तक रही। इस दौरान सुबह करीब साढ़े 11 बजे पुल बह गया। बाढ़ में पुल बह जाने के बाद गंडकी ग्रामीण नगरपालिका-7 और 8 के लोगों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है।
08:56 AM, 31-Aug-2026

दूसरी बाढ़ के खतरे ने बढ़ाई बचाव अभियान के लिए चुनौती

नेपाली अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भोटेकोशी नदी में मलबे के जमाव के कारण एक झील बन गई है। इस प्राकृतिक अवरोध के टूटने पर दूसरी बार बाढ़ आने का खतरा पैदा हो सकता है। चीन ने भी तिब्बत में बनी एक ऐसी ही प्राकृतिक झील को लेकर खतरे की चेतावनी दी है। अधिकारियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अतिरिक्त पानी इस पहले से बाधित नदी तंत्र में पहुंच सकता है। दोबारा बाढ़ की आशंका के चलते बचाव अभियान के सामने भी बड़ी चुनौती पैदा हो गई है।
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08:39 AM, 31-Aug-2026

नेपाल बाढ़ लाइव: त्रासदी में अब तक 797 लोगों की मौत, दोबारा बाढ़ आने का खतरा बचाव अभियान में बना चुनौती

नेपाल में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 13,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को अभियान में लगाया गया है। फंसे हुए लोगों को निकालने और भोजन, दवाइयां तथा अन्य राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। निजी हेलीकॉप्टरों को भी अभियान में लगाया गया है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए दर्जनों चार्टर उड़ानों का संचालन किया गया है।
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