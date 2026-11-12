'मुझे तो कोई जासूस लड़की मिली ही नहीं': एनवीडिया विवाद पर टेलीग्राम के मालिक ने ली चुटकी; हुआंग पर क्या कहा?

विज्ञापन

टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सन हुआंग पर अंदाज में तंज कसा है। यह मामला कथित विवाद 'जासूस लड़की'से जुड़ा है। रिपोर्ट्स में आकर्षक महिलाओं के जरिये जानकारी जुटाने की बात कही जा रही है। डुरोव ने इसी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास तो एक भी जासूस लड़की नहीं भेजी गई।