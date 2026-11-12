'मुझे तो कोई जासूस लड़की मिली ही नहीं': एनवीडिया विवाद पर टेलीग्राम के मालिक ने ली चुटकी; हुआंग पर क्या कहा?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, दुबई। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 12 Nov 2026 08:59 PM IST
सार
टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने चीन की कथित 'जासूस लड़की' वाले विवाद पर तंज कसा है। उन्होंने हनीपॉट तरीके का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास तो एक भी जासूस लड़की नहीं भेजी गई। पावेल ने क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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विस्तार
टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सन हुआंग पर अंदाज में तंज कसा है। यह मामला कथित विवाद 'जासूस लड़की'से जुड़ा है। रिपोर्ट्स में आकर्षक महिलाओं के जरिये जानकारी जुटाने की बात कही जा रही है। डुरोव ने इसी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास तो एक भी जासूस लड़की नहीं भेजी गई।
पावेल डुरोव ने क्या लिखा?
पावेल डुरोव ने लिखा, यह अनुचित है कि जो सीईओ एशियाई लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखते, उन्हें जासूसी एजेंसियों की ओर से डेटिंग के कम विकल्प मिलते हैं। फ्रांस, रूस और ईरान की ओर से भेजी जाने वाली हनीपॉट लड़कियां कहां हैं? मेरी तरफ तो एक भी जासूस लड़की नहीं भेजी गई। क्या वे कोशिश भी कर रहे हैं? फ्रांस को छोड़ देते हैं। वहां फैसले लेने वाले लोग लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखते। बाकी सभी लोग अपनी कोशिशें तेज करें!
'हनीपॉट' तरीका क्या है?
उनकी यह पोस्ट 'हनीपॉट' तरीके से जुड़ी थी। इस तरीके में कथित तौर पर लोगों को आकर्षक महिलाओं के जरिये ऐसे हालात में फंसाया जाता है, जहां से गोपनीय जानकारी हासिल की जा सके। यानी किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे संवेदनशील जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है।
ये भी पढ़ें: एनवीडिया की कमान: हुआंग के इस्तीफे के बाद अब कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ, कंपनी के बोर्ड ने क्यों जताया भरोसा?
जेन्सन हुआंग ने पद से दिया इस्तीफा
हनीट्रैप प्रकरण में नाम आने के बाद जेन्सन हुआंग ने फिलहाल एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 1993 से इस पद पर थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया इस समय अपने सबसे बड़े नेतृत्व संकट से जूझ रही है। कंपनी के सह-संस्थापक और 1993 से सीईओ रहे जेन्सन हुआंग के खिलाफ कथित व्यक्तिगत संबंधों और जासूसी से जुड़े आरोपों के बाद बोर्ड की ओर से उन्हें हटाए जाने की चर्चाओं के बीच पद छोड़ा है।
अब किसके पास एनवीडिया की कमान?
हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी की कार्यकारी उपाध्यक्ष (ईवीपी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने अपने इतिहास में पहली बार हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है।
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पावेल डुरोव ने क्या लिखा?
पावेल डुरोव ने लिखा, यह अनुचित है कि जो सीईओ एशियाई लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखते, उन्हें जासूसी एजेंसियों की ओर से डेटिंग के कम विकल्प मिलते हैं। फ्रांस, रूस और ईरान की ओर से भेजी जाने वाली हनीपॉट लड़कियां कहां हैं? मेरी तरफ तो एक भी जासूस लड़की नहीं भेजी गई। क्या वे कोशिश भी कर रहे हैं? फ्रांस को छोड़ देते हैं। वहां फैसले लेने वाले लोग लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखते। बाकी सभी लोग अपनी कोशिशें तेज करें!
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Unfair that CEOs who aren’t into Asian girls get fewer dating options from spy agencies. Where are the French/Russian/Iranian honeypots? Not one spy girl sent my way. Are they even trying? France is excused — their decision-makers aren’t into girls. Everyone else: try harder!
विज्ञापनविज्ञापन— Pavel Durov (@durov) November 11, 2026
'हनीपॉट' तरीका क्या है?
उनकी यह पोस्ट 'हनीपॉट' तरीके से जुड़ी थी। इस तरीके में कथित तौर पर लोगों को आकर्षक महिलाओं के जरिये ऐसे हालात में फंसाया जाता है, जहां से गोपनीय जानकारी हासिल की जा सके। यानी किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे संवेदनशील जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है।
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जेन्सन हुआंग ने पद से दिया इस्तीफा
हनीट्रैप प्रकरण में नाम आने के बाद जेन्सन हुआंग ने फिलहाल एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 1993 से इस पद पर थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया इस समय अपने सबसे बड़े नेतृत्व संकट से जूझ रही है। कंपनी के सह-संस्थापक और 1993 से सीईओ रहे जेन्सन हुआंग के खिलाफ कथित व्यक्तिगत संबंधों और जासूसी से जुड़े आरोपों के बाद बोर्ड की ओर से उन्हें हटाए जाने की चर्चाओं के बीच पद छोड़ा है।
अब किसके पास एनवीडिया की कमान?
हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी की कार्यकारी उपाध्यक्ष (ईवीपी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने अपने इतिहास में पहली बार हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है।