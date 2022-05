{"_id":"628993a71c0aa84bdf17020e","slug":"pakistan-after-fuel-prices-cut-imran-khan-praises-india-for-buying-discounted-russian-oil-despite-us-pressure","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pakistan : इमरान खान ने की भारत की तारीफ, पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने पर जानें क्या कहा","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एएनआई, इस्लामाबाद। Published by: योगेश साहू Updated Sun, 22 May 2022 07:06 AM IST