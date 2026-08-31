फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   India Seeking New Economic Routes in Central Asia PM Modi Eurasian Diplomacy Shanghai Cooperation Organization

मध्य एशिया में नए आर्थिक रास्तों की तलाश: पीएम मोदी की यूरेशियाई कूटनीति, बड़ा मंच बनेगा शंघाई सहयोग संगठन

Mon, 31 Aug 2026 05:40 AM IST
ज्योति भास्कर
Jyoti Bhaskar ज्योति भास्कर
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:40 AM IST
विज्ञापन
India Seeking New Economic Routes in Central Asia PM Modi Eurasian Diplomacy Shanghai Cooperation Organization
किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ समिट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

ताशकंद से बिश्केक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा केवल दो देशों का दौरा नहीं, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मंच से यूरेशियाई भूराजनीति में भारत की गहराती पैठ का नया अध्याय है। एससीओ सम्मेलन में भारत के समक्ष चुनौती चीन की आर्थिक मौजूदगी के बीच अपने लिए नए व्यापारिक मार्ग तलाशने की है। मास्को और बीजिंग के साथ रिश्तों में तालमेल बैठाना भी दिल्ली की कूटनीति की परीक्षा होगी। पीएम मोदी ने एससीओ के लिए भारत की प्राथमिकताएं तीन शब्दों में रखी हैं, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से आजादी भारत की पुरानी सुरक्षा चिंता है।

विज्ञापन


भारत के सामने चीन की चुनौती
मध्य एशिया में चीन की पहले से मजबूत आर्थिक मौजूदगी भारत के लिए एक चुनौती है। सड़क, रेल, ऊर्जा, खनन और निवेश के जरिये चीन इस क्षेत्र में गहरे रिश्ते बना चुका है। भारत के सामने चुनौती चीन की मौजूदगी के बीच अपनी ऐसी आर्थिक पहुंच तैयार करने की है, जो मध्य एशिया को भारतीय बाजार और हिंद महासागर से जोड़ सके।
विज्ञापन


वैकल्पिक गलियारे: भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा परीक्षण कनेक्टिविटी और कारोबार में होगा। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने से इन्कार किया है, लेकिन मध्य एशिया तक पहुंच के लिए उसके पास चीन जैसी पहुंच नहीं है। पाकिस्तान रास्ते की बाधा है और अफगानिस्तान में भी अस्थिरता है। ऐसे में ईरान के चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे वैकल्पिक मार्गों को भारत की यूरेशिया रणनीति का हिस्सा मानना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मोदी-शी मुलाकात पर दुनिया की नजर
बिश्केक में दुनिया की नजर मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात पर रहेगी। एससीओ के इतर यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब भारत-चीन संबंधों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा विवाद, सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी-जिनपिंग की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दिल्ली में सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित बड़ी मुलाकात से ठीक पहले होगी।


रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी अहम
बिश्केक में पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी महत्वपूर्ण होगी। बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को भी आगे बढ़ा रहा है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद, रूस के साथ साझेदारी व मध्य एशिया के साथ बढ़ती आर्थिक भागीदारी पीएम यह तीनों उद्देश्य एक ही कूटनीतिक यात्रा में साधने की कोशिश करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed