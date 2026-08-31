मध्य एशिया में नए आर्थिक रास्तों की तलाश: पीएम मोदी की यूरेशियाई कूटनीति, बड़ा मंच बनेगा शंघाई सहयोग संगठन

ताशकंद से बिश्केक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा केवल दो देशों का दौरा नहीं, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मंच से यूरेशियाई भूराजनीति में भारत की गहराती पैठ का नया अध्याय है। एससीओ सम्मेलन में भारत के समक्ष चुनौती चीन की आर्थिक मौजूदगी के बीच अपने लिए नए व्यापारिक मार्ग तलाशने की है। मास्को और बीजिंग के साथ रिश्तों में तालमेल बैठाना भी दिल्ली की कूटनीति की परीक्षा होगी। पीएम मोदी ने एससीओ के लिए भारत की प्राथमिकताएं तीन शब्दों में रखी हैं, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से आजादी भारत की पुरानी सुरक्षा चिंता है।

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मध्य एशिया में चीन की पहले से मजबूत आर्थिक मौजूदगी भारत के लिए एक चुनौती है। सड़क, रेल, ऊर्जा, खनन और निवेश के जरिये चीन इस क्षेत्र में गहरे रिश्ते बना चुका है। भारत के सामने चुनौती चीन की मौजूदगी के बीच अपनी ऐसी आर्थिक पहुंच तैयार करने की है, जो मध्य एशिया को भारतीय बाजार और हिंद महासागर से जोड़ सके।भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा परीक्षण कनेक्टिविटी और कारोबार में होगा। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने से इन्कार किया है, लेकिन मध्य एशिया तक पहुंच के लिए उसके पास चीन जैसी पहुंच नहीं है। पाकिस्तान रास्ते की बाधा है और अफगानिस्तान में भी अस्थिरता है। ऐसे में ईरान के चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे वैकल्पिक मार्गों को भारत की यूरेशिया रणनीति का हिस्सा मानना होगा।बिश्केक में दुनिया की नजर मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात पर रहेगी। एससीओ के इतर यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब भारत-चीन संबंधों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा विवाद, सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी-जिनपिंग की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दिल्ली में सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित बड़ी मुलाकात से ठीक पहले होगी।बिश्केक में पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी महत्वपूर्ण होगी। बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को भी आगे बढ़ा रहा है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद, रूस के साथ साझेदारी व मध्य एशिया के साथ बढ़ती आर्थिक भागीदारी पीएम यह तीनों उद्देश्य एक ही कूटनीतिक यात्रा में साधने की कोशिश करेंगे।