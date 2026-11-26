ईरान और इस्राइल के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने तेहरान पर रासायनिक हथियार विकसित करने के इस्राइल के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस्राइल पर खुद सामूहिक विनाश के हथियार रखने और अमेरिका को एक बार फिर ईरान के खिलाफ युद्ध में धकेलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

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अराघची ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर इस्राइल के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विनाश के हथियारों से लैस देश ईरान पर रासायनिक हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने लिखा, "पूरी दुनिया अब तक जान चुकी है कि इस्राइल का हर आरोप दरअसल उसका अपना कबूलनामा होता है।"अराघची ने अपने बयान में आरोप लगाया कि इस्राइल ने परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने दावा किया कि इस्राइल के पास सैकड़ों परमाणु हथियार हैं और उसने क्षेत्र के सात देशों पर हमले किए हैं।ईरानी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि इस्राइल पिछले एक साल में अमेरिका को ईरान के खिलाफ दो असफल युद्धों में खींच चुका है। अब वह नए आरोप लगाकर वाशिंगटन को एक और सैन्य टकराव के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अराघची ने ईरान का बचाव करते हुए कहा कि उनका देश परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य है और रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) से भी जुड़ा हुआ है।उन्होंने यह भी कहा कि ईरान खुद रासायनिक हथियारों का शिकार रहा है। उनके मुताबिक, पश्चिम जर्मनी से सद्दाम हुसैन के शासन को मिले रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया था।दरअसल, इस्राइल के कार्यवाहक रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान रासायनिक हथियार विकसित करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, उन्होंने कथित कार्यक्रम की प्रगति या इसके स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।काट्ज ने यह भी दावा किया कि जून 2025 में इस्राइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू नहीं किया है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह इसकी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस्राइल को लगता है कि ईरान उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो उसे खतरे को रोकने के लिए पहले ही सैन्य कार्रवाई करने पर विचार करना चाहिए।अराघची ने इससे पहले रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) को लेकर अमेरिका की नीतियों की भी आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका दुनिया की रासायनिक हथियार निगरानी संस्था के कामकाज को कमजोर कर रहा है।उन्होंने कहा था कि अमेरिकी कार्रवाई के कारण OPCW को अपना काम रोकने और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अराघची ने इसे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया था।