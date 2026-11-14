केंद्रीय मंत्रियों ने नहीं दी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि?: टीएमसी सांसद ने उठाए सवाल, बोले- क्या यही शिष्टाचार?

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ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, 'हमने आज सुबह संसद के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। मौजूदा प्रधानमंत्री के 29 कैबिनेट मंत्रियों में से एक भी वहां मौजूद नहीं था। क्या यही शालीनता है? क्या यही सामान्य शिष्टाचार है?'डेरेक ओ'ब्रायन ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की एक पोस्ट भी साझा की, जिसमें नेहरू डिजिटल आर्काइव की पहली वर्षगांठ का जिक्र किया गया था। जयराम रमेश ने कहा कि यह ऑनलाइन संग्रह नेहरू को बदनाम करने की कोशिशों का मुकाबला करने में मदद करेगा। उन्होंने ऐसे प्रयास करने वालों के लिए 'डिस्टोरियंस' (इतिहास को विकृत करने वाले) शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने इस डिजिटल आर्काइव को नेहरू की विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने वाला 'कवच' बताया।शनिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य लोगों ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।