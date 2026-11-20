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अदालत ने 55 वर्षीय निखिल गुप्ता को 235 महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर अमेरिका की जमीन पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। बता दें कि निखिल गुप्ता ने इसी साल अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था।अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह पूरा मामला न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की कोशिशों से जुड़ा है। निखिल गुप्ता ने अदालत के सामने हत्या के लिए सुपारी देने, इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप स्वीकार किए थे। दोष स्वीकार करने के बाद अब शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सजा सुनाई है।अमेरिकी अदालत में हुई सुनवाई के दौरान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी अपना बयान दर्ज कराया। पन्नू ने कहा कि अपनी जान को खतरा होने की इस साजिश का खुलासा होने के बाद से वह 1,200 दिनों से अधिक समय से अपनी नियमित कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। उसने इस घटना के कारण हुई मानसिक परेशानी और अपने कामकाज पर पड़े बुरे असर को जज के सामने रखा।फैसला सुनाए जाने से पहले निखिल गुप्ता ने भी अदालत में एक संक्षिप्त बयान दिया। उन्होंने पन्नू की हत्या की साजिश में अपनी भूमिका को लेकर गहरा पछतावा जताया और अपने किए पर अफसोस व्यक्त किया। दूसरी तरफ, सजा के एलान से पहले न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर पन्नू के कई समर्थक भी इकट्ठा हुए थे, जिनके हाथों में निखिल गुप्ता और अन्य लोगों के पुतले थे।