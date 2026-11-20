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यूरोस्कूल बन्नेरघट्टा को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए काम के लिए चुना गया है। वहीं, इन्वेंचर एकेडमी ने सामुदायिक सहयोग की श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। ये दोनों ही स्कूल स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले संस्थान हैं। इन दोनों स्कूलों में किंडरगार्टन से लेकर माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई होती है।यूरोस्कूल बन्नेरघट्टा को 'वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज फॉर एनवायरनमेंटल एक्शन' श्रेणी में शीर्ष तीन फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है। यह स्कूल प्रकृति से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता है। दूसरी ओर, इन्वेंचर एकेडमी को 'वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज फॉर कम्युनिटी कोलैबोरेशन' श्रेणी में चुना गया है। इस श्रेणी में स्कूलों के सामुदायिक सहयोग और समाज के साथ मिलकर किए गए कार्यों को महत्व दिया जाता है। दोनों स्कूलों की इस सफलता को उनकी टीम, विद्यार्थियों और पूरे स्कूल समुदाय के सामूहिक प्रयासों का नतीजा माना गया है।'वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज' की शुरुआत ब्रिटेन की संस्था 'टी4 एजुकेशन' ने की थी। कोरोना महामारी के बाद इन पुरस्कारों को शुरू किया गया था। इनका मुख्य मकसद ऐसे स्कूलों को दुनिया के सामने लाना है, जो कक्षाओं के भीतर और बाहर विद्यार्थियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यह पुरस्कार पांच अलग-अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस साल इस पुरस्कार का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है।टी4 एजुकेशन और वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज के संस्थापक विकास पोटा ने भारतीय स्कूलों को इस कामयाबी पर बधाई दी है। उन्होंने कहा, 'भारत के यूरोस्कूल बन्नेरघट्टा और इन्वेंचर एकेडमी को वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 के शीर्ष तीन फाइनलिस्ट में जगह मिलने पर बधाई। यह शानदार उपलब्धि आपके शिक्षकों, विद्यार्थियों और पूरे समुदाय की मेहनत का नतीजा है।' उन्होंने उम्मीद जताई कि इन स्कूलों के काम से दुनिया के दूसरे स्कूलों और भविष्य के नेताओं को भी प्रेरणा मिलेगी।इस साल पांच अलग-अलग श्रेणियों में विशेषज्ञों की जूरी ने तय मानकों के आधार पर विजेता स्कूलों का चयन किया है। पर्यावरण संरक्षण श्रेणी का पुरस्कार नाइजीरिया के एपे स्थित 'स्लम2स्कूल ग्रीन एकेडमी' ने जीता है। नवाचार श्रेणी में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के 'जी-स्कूल' को विजेता घोषित किया गया है। स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की श्रेणी में पाकिस्तान के लाहौर स्थित 'टीएनएस बीकनहाउस' ने पुरस्कार जीता है। सामुदायिक सहयोग की श्रेणी में ब्रिटेन के लंदन स्थित 'स्विस कॉटेज स्कूल, डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर' ने बाजी मारी है। इसके अलावा विषम परिस्थितियों से मुकाबला करने की श्रेणी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित 'एस्कोला म्यूनिसिपल जीईटी IV सेंतेनारियो' को विजेता चुना गया है।वहीं, तुर्किये के 'दारुशशफाका एगिटिम कुरुमलारी' स्कूल को 'कम्युनिटी च्वाइस अवॉर्ड' से नवाजा गया है। पांचों श्रेणियों में शॉर्टलिस्ट किए गए कुल 50 स्कूलों के बीच सार्वजनिक मतदान कराया गया था। इस वोटिंग में तुर्किये के इस स्कूल को सबसे ज्यादा वोट मिले।वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज के विजेताओं और फाइनलिस्ट स्कूलों को अगले साल 16 और 17 जनवरी को लंदन में आमंत्रित किया जाएगा। वहां 'वर्ल्ड स्कूल्स समिट' का आयोजन होगा। इस मंच पर ये स्कूल अपनी बेहतर शैक्षणिक पहल और काम करने के खास तरीकों को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े नीति निर्माता और कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी।पुरस्कार जीतने वाले स्कूलों को 'ग्लोबल यूथ काउंसिल' के लिए अपने एक विद्यार्थी का नाम भेजने का मौका भी मिलेगा। इसका मकसद भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करना है। इसी बीच, 'वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2027' के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें वे सभी स्कूल आवेदन कर सकते हैं, जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसके लिए स्कूल का संबंधित शिक्षा मंत्रालय या सरकारी नियामक संस्था के साथ कानूनी रूप से पंजीकृत होना जरूरी है। इसमें किंडरगार्टन, प्राथमिक, माध्यमिक और ऑनलाइन स्कूल भी आवेदन कर सकते हैं।