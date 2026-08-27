नेपाल त्रासदी: लापता भारतीयों में से 100 लोग मिले, 29 देशों के करीब 500 पर्यटक अभी भी संपर्क से बाहर

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नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के चलते करीब 300 भारतीय नागरिक लापता हैं। इनमें से अधिकतर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल त्रासदी में 288 भारतीय नागरिक लापता हैं। इनमें 73 लोग त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इनके अलावा 37 और 39 लोगों के दो समूह तमिलनाडु के हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। इनके अलावा तीसरा समूह 32 लोगों का है, जो पश्चिम बंगाल के हैं, वे भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। इनके अलावा 61 लोग विभिन्न राज्यों के हैं, जो नेपाल में लापता हैं। साथ ही केरलम के 33 लोगों का भी एक समूह नेपाल में लापता है। इस तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कुल पांच समूह लापता हैं।नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि आपदा के बाद कुल मिलाकर लगभग 500 विदेशी नागरिक संपर्क से बाहर हैं, जबकि बचाव और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार लापता विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और उनके ठिकाने के बारे में अलग-अलग देशों के दूतावासों के लगातार संपर्क में है। हाल के समय में हिमालयी देश में आई सबसे भयानक आपदाओं में से एक बताते हुए खनाल ने नेपाल के बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए तुरंत राहत सहायता भेजने के लिए भारत का धन्यवाद किया।