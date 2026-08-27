नेपाल त्रासदी: सैलाब में बहते सपने, मलबे में दबी जिंदगी की उम्मीद, झकझोर देंगी तबाही की ये भयावह तस्वीरें

1 of 13 नेपाल त्रासदी - फोटो : पीटीआई

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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कहीं घर और सड़कें पानी में डूब गईं, तो कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों को निकालने में जुटे हैं। बाढ़ के बाद तबाही का मंजर बेहद डरावना है। तस्वीरों में कहीं पानी का तेज बहाव दिख रहा है, तो कहीं बाढ़ के बीच फंसे लोगों की बेबसी साफ नजर आ रही है।

2 of 13 नेपाल बाढ़ - फोटो : पीटीआई

नेपाल के त्रिशूली में लेंडे नदी की वजह से आए अचानक बाढ़ के बाद त्रिशूली नदी में मटमैले पानी का तेज़ बहाव दिख रहा है, जो आगे चलकर भोटे कोशी नदी में मिल जाता है।





3 of 13 राहत कार्यों के लिए मानवीय सहायता सौंपी - फोटो : पीटीआई

काठमांडू पहुंचने के बाद भारतीय वायु सेना के विमान से आपातकालीन राहत सामग्री के बक्से उतारे जा रहे हैं। भारत ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद तुरंत खोज, बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिए जरूरी सामान वाला 10 टन का मानवीय सहायता पैकेज भेजा।

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4 of 13 छात्रों ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। - फोटो : पीटीआई

जम्मू में छात्रों ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना की।

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5 of 13 लोगों के रिश्तेदारों की जानकारी लेते हुए - फोटो : पीटीआई