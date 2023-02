Pakistan: हिंसक भीड़ ने थाने पर किया हमला, ईशनिंदा के आरोपी को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा, मौत

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंसक भीड़ ने शनिवार को एक पुलिस थाने पर हमला करने के बाद ईशनिंदा के आरोपी एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

A mob lynched a person, who was arrested by police on #blasphemy charges, after attacking a police station in Nankana Sahab, Punjab, #Pakistan pic.twitter.com/qPR2g72Pqs