वियतनाम के हनोई में भीषण धमाका: हॉटपॉट रेस्तरां में विस्फोट से ढही इमारत, छह लोगों की मौत और 10+ घायल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 24 Nov 2026 03:25 PM IST
सार
वियतनाम की राजधानी हनोई में एक हॉटपॉट रेस्तरां में हुए भीषण धमाके में छह लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विस्फोट से आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती आशंका गैस रिसाव की है। लेकिन क्या मलबे में अभी और लोग फंसे हैं? क्या धमाके की असली वजह गैस सिलेंडर था? दो सप्ताह में दूसरा हादसा होने के बाद क्या जांच में लापरवाही सामने आएगी? आइए, विस्तार से घटना के बारे में जानते हैं...
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विस्तार
वियतनाम की राजधानी हनोई में मंगलवार सुबह एक हॉटपॉट रेस्तरां में हुए भीषण धमाके ने आसपास के इलाके में तबाही मचा दी। विस्फोट इतना जोरदार था कि रेस्तरां की इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के मकानों की खिड़कियां टूट गईं। हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को राजधानी के तीन अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, धमाके की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। शुरुआती आशंका है कि रेस्तरां में गैस रिसाव के कारण विस्फोट हुआ। हादसे के समय रेस्तरां खुला हुआ था, इसलिए मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है।
हनोई में धमाका कैसे हुआ और कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा?
यह धमाका मंगलवार सुबह करीब आठ बजे हनोई के डोंग दा जिले में गुयेन वान तुयेत स्ट्रीट पर स्थित एक हॉटपॉट रेस्तरां में हुआ। विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि रेस्तरां वाली इमारत का एक हिस्सा ढह गया। आसपास की इमारतों और सड़क के दूसरी तरफ बने मकानों तक धमाके का असर पहुंचा। प्रत्यक्ष असर वाले इलाके में करीब 15 मीटर के दायरे में स्थित 10 मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। धमाके से मकानों की खिड़कियां टूट गईं, दीवारों में दरारें आ गईं और टीन की छतें तथा छज्जे नीचे गिर गए। सड़क पर 20 मीटर से अधिक दूरी तक मलबा बिखर गया। आसपास के अपार्टमेंट और घरों में रहने वाले लोगों ने भी तेज झटका महसूस किया। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है और फिलहाल गैस रिसाव को इसकी संभावित वजह माना जा रहा है।
धमाके में कितने लोगों की मौत हुई और घायलों का कहां इलाज चल रहा है?
हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। हनोई के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, घायलों को तीन अस्पतालों में आपातकालीन उपचार दिया जा रहा है। इनमें सेंट पॉल जनरल अस्पताल, डोंग दा जनरल अस्पताल और हनोई मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल शामिल हैं। घायलों में एक व्यक्ति की मौत डोंग दा जनरल अस्पताल में हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह धमाके के समय रेस्तरां के पास से गुजर रहा था। विस्फोट के बाद उड़े मलबे की चपेट में आने से वह घायल हो गया था। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने मलबे के नीचे दबे मृतकों और घायलों को बाहर निकालने में मदद की।
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मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए क्या किया जा रहा है?
धमाके के बाद बचाव दल ने मौके पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों को आशंका है कि रेस्तरां के मलबे में कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस और बचावकर्मी विशेष उपकरणों की मदद से जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। भारी कंक्रीट के टुकड़ों को हटाने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास की उन इमारतों को खाली करा लिया है, जिन्हें धमाके के कारण कमजोर और असुरक्षित माना जा रहा है। अधिकारियों की टीमें इमारतों को हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उनके लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार ने घटना की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, ताकि धमाके की असली वजह का पता लगाया जा सके।
धमाके के समय आसपास के लोगों ने क्या देखा और महसूस किया?
क्या वियतनाम में हाल के दिनों में गैस सिलेंडर से जुड़ा यह दूसरा बड़ा हादसा है?
हनोई में हुआ यह धमाका वियतनाम में गैस से जुड़े एक अन्य बड़े हादसे के दो सप्ताह से भी कम समय बाद हुआ है। इससे पहले 13 नवंबर को हो ची मिन्ह सिटी में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ था। उस घटना में एक इमारत ढह गई थी। हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हुए थे। अब हनोई के रेस्तरां में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि धमाके की वजह गैस रिसाव ही था। पुलिस जांच के बाद ही इसका स्पष्ट कारण सामने आएगा। फिलहाल बचाव दल का सबसे बड़ा ध्यान मलबे में फंसे संभावित लोगों को सुरक्षित निकालने और आसपास की इमारतों को सुरक्षित रखने पर है।
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हनोई में धमाका कैसे हुआ और कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा?
यह धमाका मंगलवार सुबह करीब आठ बजे हनोई के डोंग दा जिले में गुयेन वान तुयेत स्ट्रीट पर स्थित एक हॉटपॉट रेस्तरां में हुआ। विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि रेस्तरां वाली इमारत का एक हिस्सा ढह गया। आसपास की इमारतों और सड़क के दूसरी तरफ बने मकानों तक धमाके का असर पहुंचा। प्रत्यक्ष असर वाले इलाके में करीब 15 मीटर के दायरे में स्थित 10 मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। धमाके से मकानों की खिड़कियां टूट गईं, दीवारों में दरारें आ गईं और टीन की छतें तथा छज्जे नीचे गिर गए। सड़क पर 20 मीटर से अधिक दूरी तक मलबा बिखर गया। आसपास के अपार्टमेंट और घरों में रहने वाले लोगों ने भी तेज झटका महसूस किया। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है और फिलहाल गैस रिसाव को इसकी संभावित वजह माना जा रहा है।
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धमाके में कितने लोगों की मौत हुई और घायलों का कहां इलाज चल रहा है?
हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। हनोई के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, घायलों को तीन अस्पतालों में आपातकालीन उपचार दिया जा रहा है। इनमें सेंट पॉल जनरल अस्पताल, डोंग दा जनरल अस्पताल और हनोई मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल शामिल हैं। घायलों में एक व्यक्ति की मौत डोंग दा जनरल अस्पताल में हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह धमाके के समय रेस्तरां के पास से गुजर रहा था। विस्फोट के बाद उड़े मलबे की चपेट में आने से वह घायल हो गया था। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने मलबे के नीचे दबे मृतकों और घायलों को बाहर निकालने में मदद की।
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मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए क्या किया जा रहा है?
धमाके के बाद बचाव दल ने मौके पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों को आशंका है कि रेस्तरां के मलबे में कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस और बचावकर्मी विशेष उपकरणों की मदद से जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। भारी कंक्रीट के टुकड़ों को हटाने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास की उन इमारतों को खाली करा लिया है, जिन्हें धमाके के कारण कमजोर और असुरक्षित माना जा रहा है। अधिकारियों की टीमें इमारतों को हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उनके लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार ने घटना की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, ताकि धमाके की असली वजह का पता लगाया जा सके।
धमाके के समय आसपास के लोगों ने क्या देखा और महसूस किया?
- स्थानीय निवासी 26 वर्षीय लान फुओंग ने बताया कि धमाके के झटके से उनकी और उनकी छोटी बहन की नींद खुल गई।
- विस्फोट की ताकत इतनी अधिक थी कि उनके घर की बालकनी का दरवाजा करीब तीन मीटर दूर जा गिरा।
- उन्होंने बताया कि उस समय दोनों बहनें कंबल के नीचे थीं, इसलिए उन्हें गंभीर चोट नहीं आई।
- धमाके से दोनों बुरी तरह डर गईं और चीखने लगीं।
- आसपास के कई मकानों की खिड़कियां टूट गईं और दीवारों में दरारें आ गईं।
- सड़क पर मलबा फैलने के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
क्या वियतनाम में हाल के दिनों में गैस सिलेंडर से जुड़ा यह दूसरा बड़ा हादसा है?
हनोई में हुआ यह धमाका वियतनाम में गैस से जुड़े एक अन्य बड़े हादसे के दो सप्ताह से भी कम समय बाद हुआ है। इससे पहले 13 नवंबर को हो ची मिन्ह सिटी में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ था। उस घटना में एक इमारत ढह गई थी। हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हुए थे। अब हनोई के रेस्तरां में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि धमाके की वजह गैस रिसाव ही था। पुलिस जांच के बाद ही इसका स्पष्ट कारण सामने आएगा। फिलहाल बचाव दल का सबसे बड़ा ध्यान मलबे में फंसे संभावित लोगों को सुरक्षित निकालने और आसपास की इमारतों को सुरक्षित रखने पर है।