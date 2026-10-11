नेपाल में बाढ़ का बड़ा खतरा: बूढ़ी गंडकी नदी में आ सकती है भीषण बाढ़, लोगों को ऊंचाई पर जाने की सलाह
नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने बूढ़ी गंडकी नदी में बड़ी बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। चुमानुब्री ग्रामीण नगरपालिका-6 की ओर से बाढ़ का पानी आने की आशंका के चलते लोगों को त्रिशूली दोभान तक नदी के आसपास नहीं जाने और ऊंचे स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
विस्तार
नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बड़ी बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नदी में बड़ा बाढ़ का पानी आने वाला है। ऐसे में लोगों को नदी के किनारे जाने से बचना चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए।
Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority tweets, "A large flood is coming from Chumanuwmi Rural Municipality-6 of the Budhi Gandaki River, so until the flood passes, do not go near the river up to Trishuli Dobhan. Stay in high places." https://t.co/cKyDfDORr9— ANI (@ANI) October 11, 2026
चुमानुब्री क्षेत्र से आ सकता है बाढ़ का पानी
नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, बूढ़ी गंडकी नदी में गोरखा जिले के चुमानुब्री ग्रामीण नगरपालिका-6 की ओर से बड़ी बाढ़ आने की आशंका है। प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी है कि बाढ़ का पानी गुजरने तक त्रिशूली दोभान तक नदी के आसपास न जाएं। स्थानीय लोगों और नदी के किनारे मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
अचानक बढ़ सकता है नदी का जलस्तर
पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन या नदी के रास्ते में पानी जमा होने जैसी घटनाओं के कारण अचानक बाढ़ आ सकती है। ऐसी स्थिति में नदी का जलस्तर बहुत कम समय में तेजी से बढ़ सकता है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि, फिलहाल जारी चेतावनी में बाढ़ के संभावित कारण, पानी के पहुंचने का सटीक समय और प्रभावित होने वाले इलाकों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए लोगों को आधिकारिक चेतावनी पर ध्यान देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।
ये भी पढ़ें: गहरे जख्म लेकिन हौसला बुलंद: कैप्टन स्मित की नई तस्वीर आई सामने, जानें कब इस्राइल देगा सबसे बड़ा वीरता सम्मान
लोगों से सतर्क रहने की अपील
बूढ़ी गंडकी नदी को लेकर जारी ताजा चेतावनी के बीच लोगों को नदी पार करने, किनारे पर रुकने या बाढ़ देखने के लिए वहां जाने से बचना चाहिए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ऊंचाई पर जाने और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पहाड़ी नदियों में अचानक आने वाली बाढ़ बेहद खतरनाक हो सकती है, इसलिए समय रहते सतर्कता बरतना जरूरी है।