नेपाल में बाढ़ का बड़ा खतरा: बूढ़ी गंडकी नदी में आ सकती है भीषण बाढ़, लोगों को ऊंचाई पर जाने की सलाह

नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बड़ी बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नदी में बड़ा बाढ़ का पानी आने वाला है। ऐसे में लोगों को नदी के किनारे जाने से बचना चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए।

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