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महुआ मोइत्रा का क्षेत्र में विरोध: काले झंडे दिखाकर लगाए गए गो बैक के नारे; बागी विधायक पर क्या आरोप लगे?

Tue, 01 Sep 2026 09:14 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 01 Sep 2026 09:14 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को मंगलवार को विरोध का सामना करना पड़ा। छपरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरकर काले झंडे दिखाए और ‘गो बैक’ के नारे लगाए। महुआ ने इस प्रदर्शन के पीछे पार्टी के बागी विधायक जेबर शेख और भाजपा समर्थकों का हाथ होने का आरोप लगाया। लेकिन विधायक ने प्रदर्शन को सांसद के कामकाज के खिलाफ बताया। आखिर इस विरोध के पीछे असली विवाद क्या है?

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Mahua Moitra Faces Black Flag Protest in Krishnanagar, TMC Rebel MLA Jaber Sheikh Blamed
महुआ मोइत्रा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा मंगलवार को अपने कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र के नदिया जिले के छपरा पहुंचीं। वह छपरा ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई थीं। बैठक के बाद जब वह वहां से निकल रही थीं, तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और ‘गो बैक’ के नारे लगाए। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।
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विरोध के बाद बागी विधायक से क्यों भिड़ीं महुआ?

इस प्रदर्शन के बाद महुआ मोइत्रा और स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक जेबर शेख के बीच तीखी बयानबाजी हुई। जेबर शेख अब नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे के साथ हैं। महुआ ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ हुए प्रदर्शन को जेबर शेख और भाजपा समर्थकों का समर्थन हासिल था। उन्होंने कहा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर जीतने के बाद राजनीतिक पाला बदल चुके हैं, वे पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
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महुआ ने पार्टी संगठन को लेकर क्या कहा?

महुआ मोइत्रा ने विरोध के बावजूद छपरा में हुई पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को सफल बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने और उसके पुनर्गठन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पलाशीपाड़ा और जलांगी के विधायक भी मौजूद थे। महुआ ने यह भी कहा कि अगर जिला पंचायत के सदस्य पार्टी के हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बागी विधायक जेबर शेख ने महुआ के आरोपों पर क्या कहा?

  • जेबर शेख ने महुआ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शन उनके दो बार सांसद रहने के बावजूद कथित तौर पर काम न करने के खिलाफ था।
  • भाजपा नेता गोपाल दास और स्थानीय निवासी अंबरजीत रॉय ने भी क्षेत्र में कथित तौर पर वसूली और राजनीतिक अशांति बढ़ने का आरोप लगाया।
  • उन्होंने दावा किया कि महुआ की भूमिका भी इस स्थिति से जुड़ी है। उन्होंने प्रदर्शन को स्वतःस्फूर्त बताया और हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े कथित आपत्तिजनक बयान या कृत्यों के खिलाफ विरोध की बात कही।
  • इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने महुआ के इस आरोप को भी खारिज किया कि विरोध भाजपा या दल बदलने वाले नेताओं के समर्थन से हुआ।
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