महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान के आखिरी घंटे के दौरान वोटों की संख्या में कथित बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र की 200 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे के बाद कितने मतदाताओं ने वोट डाले, इसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास उपलब्ध नहीं है। अब महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने इस दावे को भ्रामक, गलत और बेबुनियाद बताया है। कार्यालय का कहना है कि मतदान से जुड़े सभी आंकड़े तय चुनावी प्रक्रिया के तहत दर्ज किए गए थे। इसके लिए फॉर्म 17-सी, मतदाता रजिस्टर और अन्य आधिकारिक दस्तावेज मौजूद हैं। चुनाव कार्यालय ने 20 नवंबर को रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा है।

विज्ञापन

चुनाव कार्यालय ने बताया कि मतदान के अंतिम आंकड़े केवल मोबाइल एप या अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्ट पर आधारित नहीं थे। इसके लिए कई आधिकारिक दस्तावेज तैयार किए गए थे।

विज्ञापन विज्ञापन मतदान खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारियों ने फॉर्म 17-सी के पहले भाग में दर्ज किया कि ईवीएम के जरिए कितने वोट पड़े।

इस फॉर्म की प्रतियां मतदान केंद्रों पर मौजूद उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों को दी गई थीं।

फॉर्म 17-सी को मतदान वाली ईवीएम के साथ सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया था और मतगणना के दौरान इनका मिलान किया गया।

फॉर्म 17-ए में मतदान करने वाले मतदाताओं का रजिस्टर रखा गया था।

पीठासीन अधिकारियों की डायरी और अन्य रिकॉर्ड की मतदान के अगले दिन चुनाव पर्यवेक्षकों और निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में जांच की गई थी।

चुनाव परिणाम घोषित होने के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से मतदाताओं, ईवीएम और पोस्टल बैलेट से पड़े वोटों की जानकारी वाले प्रमाणित इंडेक्स कार्ड चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए थे।

चुनाव आयोग ने 200 सीटों पर रिकॉर्ड न होने के दावे पर क्या जवाब दिया?महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने अपने पत्र में कहा कि मीडिया रिपोर्ट में तथ्यों को सही तरीके से नहीं समझा गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 288 में से 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद मतदान करने वाले लोगों की संख्या का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है। इस पर चुनाव कार्यालय ने स्पष्ट किया कि राज्य की 285 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। वहीं, गढ़चिरौली जिले की तीन सीटों पर सुरक्षा और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए मतदान दोपहर 3 बजे ही समाप्त कर दिया गया था। कार्यालय के मुताबिक, निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान के दौरान हर दो घंटे में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा चुनाव आयोग के एनकोर सॉफ्टवेयर पर दर्ज किया था। ये आंकड़े वोटर टर्नआउट मोबाइल एप पर भी जारी किए गए थे। मतदान समाप्त होने के बाद शुरुआती आंकड़े जारी किए गए और फिर पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम और सटीक आंकड़े तैयार किए गए।



शाम 5 बजे के बाद मतदान में गड़बड़ी की आशंका पर आयोग ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई थी कि मतदान के आखिरी घंटे में कई बूथों पर पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं होने के कारण फर्जी मतदान की संभावना हो सकती थी। इस पर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने रिपोर्ट में जिन विशेषज्ञों का हवाला दिया गया था, उनके नाम और दावों के समर्थन में सबूत मांगे हैं। कार्यालय ने ठाणे जिले की कोपरी-पाचपाखाड़ी विधानसभा सीट का भी उदाहरण दिया। इस सीट पर सत्ताधारी शिवसेना और विपक्षी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। यहां से उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे चुनाव जीते थे। कार्यालय का कहना है कि यह मानना संभव नहीं है कि प्रमुख उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदान खत्म होने और फॉर्म 17-सी की प्रतियां मिलने से पहले ही बूथ छोड़कर चले गए होंगे। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि हर दो घंटे में फोन के जरिए भेजे जाने वाले मतदान प्रतिशत के आंकड़े केवल अनुमानित होते हैं। अंतिम और सटीक संख्या मतदान खत्म होने के बाद दर्ज की जाती है। मतदान के अंतिम समय में कतार में खड़े लोगों को जारी की गई पर्चियों का विवरण भी पीठासीन अधिकारियों की डायरी में दर्ज होता है। इनका अलग से निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं होना रिकॉर्ड की कमी नहीं है।

इस मीडिया रिपोर्ट को कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेताओं ने अपने आरोपों के समर्थन में इस्तेमाल किया था। विपक्षी महा विकास आघाड़ी ने विधानसभा चुनाव के आखिरी घंटों में मतदान प्रतिशत में हुई कथित असामान्य बढ़ोतरी पर सवाल उठाए थे। गठबंधन का कहना था कि मतदान के अंतिम समय में वोटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी का स्पष्ट हिसाब सामने आना चाहिए। हालांकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में प्रशासनिक आंकड़ों और चुनावी प्रक्रिया के तहत तैयार किए जाने वाले कानूनी दस्तावेजों के बीच अंतर को ठीक से नहीं समझा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने वाली महा विकास आघाड़ी को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। विधानसभा चुनाव में शिवसेना (यूबीटी) को 20, कांग्रेस को 16 और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को 10 सीटें मिली थीं। अब मतदान के आंकड़ों को लेकर उठे सवालों पर चुनाव कार्यालय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों की संख्या भी कुल मतदान और आधिकारिक दस्तावेजों से सत्यापित की जा सकती है।