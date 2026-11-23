भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश अब सिर्फ सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हथियारों के निर्माण, सैन्य जहाजों की मरम्मत और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी फैक्ट शीट के मुताबिक, रक्षा साझेदारी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक साल के भीतर दोनों देशों का सहयोग कई गुना बढ़ा है।

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साल 2026 में अमेरिकी सेना के जवानों ने भारत के साथ तीन बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया। इनमें 'युद्ध अभ्यास', 'तरंग शक्ति' और 'टाइगर ट्रायम्फ' शामिल हैं। इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मिलकर 'मालाबार' युद्धाभ्यास भी किया। इन अभ्यासों का मकसद चारों देशों के बीच सैन्य तालमेल और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।भारत और उसके क्वाड सहयोगी देश 2027 में समुद्री निगरानी के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत समुद्र से जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी, जिससे समुद्री गतिविधियों पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। अमेरिकी फैक्ट शीट में कहा गया है कि भारत किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास करता है।भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का एक खास नजारा अक्टूबर में जोधपुर में देखने को मिला। यहां आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास 'तरंग शक्ति' में अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान ने पहली बार भारतीय धरती पर किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है।अमेरिकी नौसेना का जहाज 'वैली शिरा' हाल ही में चेन्नई के पास कट्टुपल्ली स्थित निजी शिपयार्ड पहुंचा। यहां जहाज की मरम्मत और रखरखाव का काम किया जा रहा है। यह भारत-अमेरिका के बीच हुए मास्टर शिप रिपेयर समझौते के तहत हो रहा है। इससे अमेरिकी नौसेना को भारत में ही अपने जहाजों की मरम्मत कराने की सुविधा मिलेगी। साथ ही भारत की समुद्री रखरखाव क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा।हथियारों के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। 28 अगस्त को जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए समझौता हुआ। इसके दो दिन बाद टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और जैवलिन जॉइंट वेंचर ने भारत में इनके संयुक्त उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे देश में रक्षा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ सकती है।27 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने बोइंग इंडिया डिफेंस के साथ 4.5 करोड़ डॉलर का समझौता किया। इसके तहत भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमानों की बड़ी स्तर पर जांच और मरम्मत की जाएगी। इससे विमानों की परिचालन क्षमता बेहतर होगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।ये भी पढ़ें:साल 2026 में अमेरिका के कई बड़े सैन्य और रक्षा अधिकारी भारत पहुंचे। इनमें सेना सचिव डैनियल ड्रिस्कॉल, अमेरिकी प्रशांत कमान के प्रमुख सैमुअल पापारो, प्रशांत बेड़े के कमांडर स्टीफन कोहलर और रक्षा नीति के अवर सचिव एलब्रिज कोल्बी शामिल रहे। इन दौरों से साफ है कि भारत और अमेरिका अब रक्षा क्षेत्र में अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।