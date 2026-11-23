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कंजर्वेटिव विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे ने पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी पॉप गायिका कैटी पेरी के रिश्ते पर टिप्पणी की।

उन्होंने मजाक में कहा कि ट्रूडो एक ऐसी पॉप स्टार के साथ वही कर रहे हैं, जो उन्होंने कनाडा के साथ अपने दस साल के कार्यकाल में किया था।

इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे कैटी पेरी के प्रति अपमानजनक और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया।

कनाडा की गवर्नर जनरल लुईस आर्बर ने भी मार्क कार्नी की विदेश यात्राओं को लेकर मजाक किया।

शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कार्नी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह अब आपातकालीन कॉमेडी बटन दबा रहे हैं। इसके बाद कॉमेडियन मार्क मैककिनी मंच पर आए, जिन्होंने मार्क कार्नी की नकल की। उनके बाद कॉमेडियन मार्क क्रिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूप में मंच पर पहुंचे। क्रिच ने ट्रंप के चर्चित अंदाज में जोरदार हाथ मिलाने की नकल की। उन्होंने पहले कार्नी और फिर कार्नी की नकल कर रहे मैककिनी से हाथ मिलाया। इस पूरे घटनाक्रम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। कार्नी ने ट्रंप के व्यक्तित्व और उनके सार्वजनिक व्यवहार को हास्य का विषय बनाया। यह आयोजन कनाडा की राजनीति में व्यंग्य और हास्य के जरिए नेताओं पर टिप्पणी करने का एक प्रमुख मौका माना जाता है।कार्नी ने ट्रंप के व्हाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में कराए गए बदलावों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, "यह मुश्किल दर्शक वर्ग है। और मैं ओवल ऑफिस में जा चुका हूं। अकेले। इसके नए इंटीरियर डिजाइनर के साथ।" दरअसल, व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस की सजावट में बड़े बदलाव किए हैं। वहां सोने की चमक वाले सामान, सोने की परत चढ़ी सजावटी चीजें और तस्वीरें लगाई गई हैं। कार्नी ने इन्हीं बदलावों को निशाने पर लेते हुए यह टिप्पणी की। उनका बयान कार्यक्रम में मौजूद लोगों के लिए ट्रंप की आलीशान सजावट पर कटाक्ष के रूप में सामने आया। इस दौरान ट्रंप के साथ उनके राजनीतिक रिश्तों और अमेरिका-कनाडा संबंधों की पृष्ठभूमि भी चर्चा का हिस्सा रही।कनाडा की गवर्नर जनरल लुईस आर्बर ने प्रधानमंत्री कार्नी की लगातार विदेश यात्राओं पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, "क्या आप जानते हैं कि भगवान और मार्क कार्नी में क्या अंतर है? भगवान हर जगह मौजूद हैं, जबकि मार्क कार्नी हर जगह होते हैं, बस ओटावा में नहीं, जहां उन्हें होना चाहिए।" आर्बर कनाडा की पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रह चुकी हैं। वह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय की प्रतिनिधि के रूप में कनाडा की राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभाती हैं। यह पूरा कार्यक्रम कनाडा की संसद की प्रेस गैलरी की ओर से आयोजित वार्षिक रात्रिभोज था। इसे वॉशिंगटन में होने वाले राजनीतिक व्यंग्य कार्यक्रमों जैसा माना जाता है, जहां नेता और पत्रकार एक-दूसरे पर मजाकिया टिप्पणियां करते हैं। इस बार ट्रंप, कार्नी, ट्रूडो और कनाडा की राजनीति कार्यक्रम के प्रमुख निशाने रहे।