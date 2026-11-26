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कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुलअजीज अल-अत्वान ने गुरुवार को बताया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की ओर से आए कई ड्रोन को बीच में ही मार गिराया। हालांकि, ड्रोन को नष्ट किए जाने के बाद उनका मलबा गिरा। इसकी चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।अल-अत्वान ने इस घटना को 'ईरान की घिनौनी आक्रामकता' बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन को रोकने के दौरान उनका मलबा लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। हालांकि, कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि हमला देश के किस इलाके में हुआ था।इटली के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमले में मारे गए दोनों इतालवी नागरिक आम पर्यटक नहीं थे। वे कुवैत में एक रक्षा ठेकेदार कंपनी के लिए काम कर रहे थे। दोनों वायु रक्षा तकनीशियन थे और रडार सिस्टम के रखरखाव का काम संभाल रहे थे। इटली के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये कर्मचारी रक्षा ठेकेदार के साथ जुड़े हुए थे। उनकी जिम्मेदारी रडार सिस्टम की देखरेख और रखरखाव करना थी। हालांकि, इटली ने भी हमले की सटीक जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।कुवैत ने बताया कि उसे इससे पहले 17 नवंबर को निशाना बनाया गया था। इसके बाद गुरुवार को ड्रोन हमले की घटना सामने आई है। इस तरह नवंबर में दूसरी बार कुवैत ने अपने ऊपर हमले की जानकारी दी है। कुवैत और बहरीन दोनों ही खाड़ी क्षेत्र के ऐसे देश हैं, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है, जबकि कुवैत भी अमेरिका का सहयोगी है। दोनों देशों ने इस महीने अपने यहां हमलों की जानकारी दी है।मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान ने अब तक इस्राइल या खाड़ी के बड़े देशों पर हमला नहीं किया है। हालांकि, कुवैत और बहरीन में हमलों की खबरों ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में भी हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में कुवैत में ड्रोन हमले की घटना खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव की एक और कड़ी बन गई है। फिलहाल ईरान की ओर से इस हमले पर कोई आधिकारिक दावा सामने नहीं आया है।