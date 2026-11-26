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ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पनडुब्बियों के रखरखाव में आने वाली बाधाओं को दूर करना और कामकाज के तरीकों में बदलाव लाना है। इससे पनडुब्बियों की मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा। समझौते के दायरे में नौसेना के दूसरे युद्धपोतों के लिए सुविधाएं, समुद्री प्रशिक्षण और भविष्य में इस्तेमाल होने वाली स्वायत्त तकनीक की क्षमताएं भी शामिल हैं।ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा कि देश के लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निवेश परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने वाली पनडुब्बियों के साथ-साथ उन्हें बनाने और उनका रखरखाव करने वाले लोगों को भी सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि नया समझौता केवल राष्ट्रीय सुरक्षा में निवेश नहीं है, बल्कि देश के लोगों के भविष्य में भी बड़ा निवेश है। इसके जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्लायमाउथ, क्लाइड और अन्य इलाकों में नौकरियां पैदा होंगी। इससे ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।इस समझौते के तहत करीब 3,000 नए कुशल रोजगार पैदा किए जाएंगे। ये नौकरियां मुख्य रूप से प्लायमाउथ, क्लाइड और ब्रिस्टल में होंगी। इसके अलावा करीब 2,500 अप्रेंटिसशिप और ग्रेजुएट पद भी तैयार किए जाएंगे। इन अवसरों का फायदा उन युवाओं को भी मिलेगा, जो फिलहाल न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं।ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि देश की परमाणु पनडुब्बियां राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार हैं। ये हर समय विरोधियों को हमले से रोकने का काम करती हैं और देश को सुरक्षित रखती हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता तभी मजबूत रह सकती है, जब पनडुब्बियों को लगातार समुद्र में तैनात रखने की क्षमता हो।स्ट्रीटिंग ने कहा कि सरकार अतीत की उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती, जब परमाणु क्षमता में निवेश को टाल दिया गया था। जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों के बजट से धन की व्यवस्था करनी पड़े, तब भी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और ब्रिटेन की युद्ध तैयारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से पनडुब्बियों को डॉकयार्ड से निकालकर जल्द समुद्र में भेजने में मदद मिलेगी। साथ ही 5,500 नौकरियों, अप्रेंटिसशिप और ग्रेजुएट अवसरों का रास्ता खुलेगा।रक्षा मंत्री ने पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े नौसैनिक ठिकाने एचएमएनबी डेवोनपोर्ट के दौरे के दौरान समझौते की जानकारी दी। यह नौसैनिक अड्डा 17वीं सदी से मौजूद है। पांच साल के इस समझौते के तहत ब्रिटेन की व्यापक आपूर्ति शृंखला में करीब 2.4 अरब पाउंड खर्च किए जाएंगे। इसमें से लगभग एक अरब पाउंड छोटे और मध्यम आकार के कारोबारों के लिए निर्धारित किए गए हैं।ब्रिटिश नौसेना के फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जनरल सर ग्विन जेनकिंस ने कहा कि देश की पनडुब्बियां परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के साथ उसकी सुरक्षा भी करती हैं। वे ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं, लेकिन समुद्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उनका सही रखरखाव जरूरी है।ब्रिटेन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का संचालन और रखरखाव डिफेंस न्यूक्लियर एंटरप्राइज (डीएनई) करता है। नया गेटवे समझौता शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से नौसैनिक बुनियादी ढांचे में किए जा रहे बड़े निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। यह निवेश ब्रिटेन की रक्षा निवेश योजना के तहत किया जा रहा है।