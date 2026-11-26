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महमूदियन के निजी टेलीग्राम चैनल पर बताया गया कि बुधवार को कुछ एजेंट उनके घर पहुंचे। उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए। सुधारवादी समाचार माध्यम एम्तेदाद ने भी बुधवार को उनकी गिरफ्तारी की खबर दी थी।उनके मित्र होसेन रज्जाक ने बताया कि बुधवार तड़के करीब दो से तीन बजे उनकी महमूदियन से फोन पर आखिरी बार बात हुई थी। दोनों 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े एक मामले में मौत की सजा पर चर्चा कर रहे थे।इसके बाद महमूदियन ने फोन उठाना बंद कर दिया। रज्जाक के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक दर्जन से अधिक हथियारबंद एजेंट उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने महमूदियन को गिरफ्तार किया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गए।साल 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस ने कथित तौर पर हिजाब ठीक से नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी मौत के बाद देशभर में लोग सड़कों पर उतर आए। कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। सरकार ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया।महमूदियन की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर चेतावनी दी थी कि महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों से जुड़े दो जेल में बंद प्रदर्शनकारियों को अगले 24 घंटे में फांसी दी जा सकती है। ओस्लो स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन के मुताबिक, अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों से जुड़े कम से कम 15 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। इनमें से दो लोगों को 2026 में फांसी दी गई।संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर माई सातो ने भी बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिलाद अरमून और नाविद नजरान के मामले को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने आशंका जताई थी कि दोनों को अगली सुबह फांसी दी जा सकती है। हालांकि, महमूदियन ने बुधवार को फिर टेलीग्राम पर जानकारी दी कि वकील और परिवार के सदस्यों के अनुसार दोनों की सजा पर अमल नहीं किया गया है।होसेन रज्जाक के अनुसार, महमूदियन जेल में बंद प्रदर्शनकारियों और फांसी के खतरे का सामना कर रहे लोगों के समर्थन में खुलकर अभियान चलाते थे। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारी फांसी से जुड़े मामलों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। रज्जाक ने बताया कि महमूदियन को फिलहाल राजधानी के बाहर स्थित ग्रेटर तेहरान जेल में रखा गया है।इस साल फरवरी में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी ऑस्कर समारोह से कुछ दिन पहले हुई थी। उस समय महमूदियन समेत 17 लोगों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें इस्लामिक रिपब्लिक के नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की निंदा की गई थी। साथ ही जनवरी में हुए बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसक कार्रवाई की आलोचना की गई थी।