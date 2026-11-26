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सोनोवाल ने एक्स पर कहा कि सभी 8 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उन्हें चिकित्सा देखभाल के लिए स्पेन के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि जहाज के डूबने से पहले ही नाविकों ने उसे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की निरंतर सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए क्रू मैनेजर के साथ निकट संपर्क में हैं।माल्टा के झंडे वाला यह केमिकल और डीजल टैंकर दक्षिणी स्पेन के अल्जेसिरास से बार्सिलोना जा रहा था। टैंकर में करीब 7,000 टन डीजल लदा था। टैंकर में कुल 17 नाविक सवार थे। स्पेन की समुद्री बचाव सेवा ने सभी 17 लोगों को बाहर निकाल लिया। हालांकि अस्पताल ले जाने के बाद एक क्रू सदस्य की मौत हो गई।