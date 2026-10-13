अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया दौरे के दौरान उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मुलाकात की संभावना जताई है। ट्रंप ने इस संभावित मुलाकात को दिलचस्प बताते हुए कहा कि उनके और किम के बीच अच्छे संबंध हैं। वहीं, दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब पर बढ़ते हमलों को लेकर ट्रंप ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हूती बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं।

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