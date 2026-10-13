अमेरिका में बदलाव की मांग: कटघरे में न्यूयॉर्क पुलिस की बलप्रयोग नीति, ममदानी ने क्यों दिए समीक्षा के निर्देश

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने सोमवार को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (एनवाईपीडी) को नागरिकों के खिलाफ पुलिसकर्मियों द्वारा बल प्रयोग की नीतियों की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया। इस कदम का उद्देश्य प्रगतिशील विचारधारा वाले उन नेताओं और समर्थकों के बीच बढ़ते असंतोष को दूर करना है, जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी ममदानी देश के सबसे बड़े पुलिस विभाग पर अधिक मजबूत नियंत्रण स्थापित करें।

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