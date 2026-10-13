अमेरिका में बदलाव की मांग: कटघरे में न्यूयॉर्क पुलिस की बलप्रयोग नीति, ममदानी ने क्यों दिए समीक्षा के निर्देश
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने एनवाईपीडी को नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग की नीतियों की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पुलिस निगरानी के लिए फंडिंग बढ़ाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित करने और लंबित आरोपों के दौरान अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं को मजबूत करने की घोषणा की गई है।
विस्तार
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने सोमवार को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (एनवाईपीडी) को नागरिकों के खिलाफ पुलिसकर्मियों द्वारा बल प्रयोग की नीतियों की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया। इस कदम का उद्देश्य प्रगतिशील विचारधारा वाले उन नेताओं और समर्थकों के बीच बढ़ते असंतोष को दूर करना है, जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी ममदानी देश के सबसे बड़े पुलिस विभाग पर अधिक मजबूत नियंत्रण स्थापित करें।
पुलिस जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई नए उपायों की घोषणा
एक प्रेस विज्ञप्ति में ममदानी ने पुलिस की निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। इनमें एनवाईपीडी के लिए महानिरीक्षक कार्यालय (ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल) की फंडिंग बढ़ाना और पुलिसकर्मियों पर कदाचार के आरोप लगने की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली नीतियां शामिल हैं। मेयर ने अपने बयान में कहा, 'जब सरकार किसी न्यूयॉर्कवासी के खिलाफ बल प्रयोग करती है, तो जवाबदेही का मानक अपने उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। हर न्यूयॉर्कवासी को यह जानने का अधिकार है कि बल प्रयोग कानून के अनुरूप, सावधानीपूर्वक और केवल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।'
पुलिस व्यवस्था में बदलाव के वादे को लेकर ममदानी पर दबाव
डेमोक्रेट ममदानी ने पिछले साल मेयर पद के चुनाव के दौरान पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव करने का वादा किया था। उनकी योजना के तहत पुलिस अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारियां सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक सेवा विशेषज्ञों की टीमों को सौंपने की बात कही गई थी। हालांकि, इस योजना को अमल में लाने की प्रक्रिया अब तक धीमी रही है।
पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश के पद पर बने रहने से बढ़ी नाराजगी
ममदानी को उदारवादी और प्रगतिशील विचारधारा वाले नेताओं की ओर से बढ़ती आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक प्रमुख वजह पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश को पद पर बनाए रखने का उनका फैसला है। टिश पिछले प्रशासन के समय से इस पद पर हैं और उन्हें संस्थागत व्यवस्था का समर्थन करने वाली उदारवादी के बजाय प्रतिष्ठान समर्थक उदारवादी मध्यमार्गी अधिकारी के रूप में देखा जाता है। पिछले सप्ताह ममदानी की सहयोगी और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़ी दरियालिजा एविला शेवेलियर ने टिश से इस्तीफा देने की मांग की थी। शेवेलियर मैनहट्टन और ब्रोंक्स की एक हाउस सीट के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं। उन्होंने शहर में संघीय आव्रजन अधिकारियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल होने की घटना के बाद यह मांग उठाई। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका संगठन ने भी इस गोलीबारी के जवाब में ममदानी से पुलिस कमिश्नर टिश को बर्खास्त करने की मांग की।
विन रोजारियो की मौत के मामले से जुड़ी चूक के बाद आया फैसला
सिटी हॉल के अनुसार, सोमवार को घोषित किए गए नए उपाय 19 वर्षीय विन रोजारियो की मौत के मामले में विभागीय कार्रवाई से जुड़ी एक चूक के बाद सामने आए हैं। रोजारियो की 2024 में मानसिक स्वास्थ्य संकट के दौरान पुलिस अधिकारियों की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में विभागीय अनुशासनात्मक आरोपों का सामना कर रहा एक पुलिस अधिकारी आपराधिक आरोपों से बचा रहा। अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने से पहले ही वह सेवानिवृत्त हो गया, जिससे उसके खिलाफ विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाने में समस्या पैदा हुई।
सेवानिवृत्ति के दौरान सूचना नहीं देने पर पुलिस कमिश्नर ने मांगी माफी
पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने स्वीकार किया कि अधिकारी की सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया के दौरान शहर के नागरिक शिकायत समीक्षा बोर्ड (सिविलियन कम्प्लेंट रिव्यू बोर्ड) को इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी। टिश ने कहा, 'मानवीय भूल के कारण हम ऐसा करने में विफल रहे और मैं इस गलती के लिए माफी मांगती हूं।' सोमवार की घोषणा के संबंध में सवाल पूछे जाने पर पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को सिटी हॉल से संपर्क करने के लिए कहा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक प्रक्रिया को प्राथमिकता
ममदानी के मुताबिक, पुलिस विभाग ने अब एक नई प्रणाली लागू कर दी है, जिसके तहत किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पहले उसके खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक प्रक्रिया को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, विभाग उस व्यवस्था को औपचारिक रूप देगा, जिसके तहत अनुशासनात्मक आरोप लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों के बारे में राज्य के अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे अधिकारियों को किसी अन्य पुलिस एजेंसी में नियुक्त किए जाने से रोकने में मदद करना है।
दस साल बाद पुलिस के बल प्रयोग की नीतियों की होगी समीक्षा
सिटी हॉल के अधिकारियों के अनुसार, पुलिस विभाग की बल प्रयोग संबंधी नीतियों की समीक्षा आने वाले महीनों में की जाएगी। इस प्रक्रिया में समुदाय के लोगों की राय भी शामिल होगी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले एक दशक में इस तरह की पहली समीक्षा की जा रही है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में लगभग 34,000 वर्दीधारी पुलिस अधिकारी और 15,000 से अधिक असैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में नीतियों की समीक्षा को पुलिस की जवाबदेही, बल प्रयोग के मानकों और नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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पुलिस यूनियन ने योजना को बताया राजनीतिक दबाव में उठाया गया कदम
न्यूयॉर्क की एक पुलिस यूनियन के अध्यक्ष पैट्रिक हेंड्री ने शहर प्रशासन की योजना को खारिज करते हुए बयान जारी किया। उन्होंने कहा, 'मेयर का कट्टरपंथी समर्थक आधार एनवाईपीडी को पूरी तरह खत्म करना चाहता है और यह स्पष्ट है कि यह घोषणा उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश है। इससे कोई फायदा नहीं होगा और न ही न्यूयॉर्क के लोग अधिक सुरक्षित होंगे।' हेंड्री की टिप्पणी से स्पष्ट है कि पुलिस सुधारों को लेकर शहर प्रशासन और पुलिस यूनियन के बीच मतभेद बने हुए हैं। जहां ममदानी प्रशासन जवाबदेही और बल प्रयोग की नीतियों की समीक्षा पर जोर दे रहा है, वहीं पुलिस यूनियन का कहना है कि इस तरह के कदमों से नागरिकों की सुरक्षा में सुधार नहीं होगा।