कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर सिख समुदाय में चिंता जताई जा रही है। उत्तर अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन (NAPA) ने क्यूबेक के विवादित बिल-21 के ज्यादातर प्रावधानों को बरकरार रखने के अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि इससे कनाडा में रहने वाले सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता और रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

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NAPA के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चाहल ने रविवार को जारी बयान में कहा कि 27 नवंबर का फैसला खासतौर पर उन सिखों के लिए चिंता का विषय है, जो अपनी धार्मिक पहचान के तहत पगड़ी पहनते हैं। उन्होंने कहा कि पगड़ी केवल पहनावे का हिस्सा नहीं, बल्कि सिखों की आस्था, सम्मान, समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक है।क्यूबेक का बिल-21 सरकारी क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान धार्मिक प्रतीक पहनने से रोकता है। इसमें शिक्षक और पुलिस अधिकारी जैसे कर्मचारी शामिल हैं। इस कानून के तहत दिखाई देने वाले धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है।सतनाम सिंह चाहल ने कहा कि किसी सिख को नौकरी पाने के लिए पगड़ी उतारने की शर्त रखना गलत है। इससे व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं और पेशेवर अवसरों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून के कारण योग्य सिख उम्मीदवारों को कुछ सरकारी नौकरियां पाने या उनमें बने रहने में भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।NAPA ने कहा कि सरकारों को सार्वजनिक संस्थानों के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन संस्थागत निष्पक्षता का मतलब कर्मचारियों को अपनी धार्मिक पहचान छिपाने के लिए मजबूर करना नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की योग्यता, व्यवहार और काम के प्रदर्शन के आधार पर उसकी पेशेवर क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए, न कि उसके धार्मिक पहनावे से।संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी चिंता जताई, जिसमें बिल-21 के अधिकांश प्रावधानों को चार्टर आधारित चुनौतियों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए गए 'नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज' को बरकरार रखा गया। हालांकि, NAPA ने अदालत के इस पहलू पर भी ध्यान दिलाया कि इस प्रावधान के इस्तेमाल के बावजूद कानून को चार्टर के अधिकारों के विपरीत घोषित किया जा सकता है।NAPA ने कनाडा और क्यूबेक सरकार से सिख संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और मानवाधिकार प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की है। संगठन ने उत्तर अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में मौजूद सिख संस्थाओं, गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों और समुदाय के नेताओं से भी शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों से इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया।चाहल ने कहा कि सिख समुदाय शिक्षा, कारोबार, स्वास्थ्य सेवाओं, राजनीति और सार्वजनिक सेवा सहित कई क्षेत्रों में कनाडा के विकास में योगदान दे रहा है। ऐसे में देश की बहुसांस्कृतिक पहचान में धार्मिक परंपराओं का सम्मान भी शामिल होना चाहिए।NAPA ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल सिद्धांतों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी सुरक्षित होनी चाहिए। किसी सिख को समाज की सेवा करने के लिए अपनी पगड़ी का त्याग नहीं करना पड़े। संगठन के मुताबिक, धार्मिक आजादी और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर एक साथ सुनिश्चित होने चाहिए।