पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने 11 कोयला खदान मजदूरों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक तैयब इकबाल के मुताबिक, हमलावरों ने कोहलू जिले के चमलांग इलाके में कोयला खदान मजदूरों को ले जा रहे दो वाहनों पर हमला किया और उन्हें अगवा कर पास के हौसरी पहाड़ों में ले गए। बाद में इसी इलाके से सभी मजदूरों के शव बरामद किए गए।

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पुलिस के अनुसार, मृतकों में से चार की पहचान जियारत जिले के दुक्की इलाके के स्थानीय निवासियों के रूप में हुई है। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में हाल के वर्षों में अपहरण और हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके बाद सरकार ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किए हैं।बलूचिस्तान में खनन क्षेत्रों और वहां काम करने वाले श्रमिकों पर हिंसक हमलों का पुराना सिलसिला रहा है। इससे पहले भी कई घटनाओं में मजदूरों को निशाना बनाया जा चुका है।डुकी जिले में बंदूकधारियों ने कोयला खदान में काम कर रहे श्रमिकों पर धावा बोल दिया था। इस हमले में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।माछ इलाके में अज्ञात हमलावरों ने 11 खनिकों को अगवा कर उनकी जान ले ली थी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। मारे गए सभी श्रमिक हजारा समुदाय के थे।