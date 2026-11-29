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मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तेल अवीव में करीब दो घंटे तक चली बैठक में दोनों नेताओं ने अपने मतभेद दूर करने की कोशिश की। हालांकि, कोई समझौता नहीं हो सका। बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच आगे भी बातचीत होने की संभावना कम बताई जा रही है।राजनीतिक संकट से जूझ रहे नेतन्याहू ने आइजेनकोट के सामने साझा सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री पद संभालें। इसके तहत हर साल प्रधानमंत्री बदले जाने की बात कही गई। हालांकि, आइजेनकोट की टीम ने प्रधानमंत्री पद पर शुरुआती तीन साल तक अपना नेतृत्व बनाए रखने की मांग की। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी और बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई।इस्राइली मीडिया के मुताबिक, बातचीत के विफल होने के बाद नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के कुछ नेताओं ने आइजेनकोट पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने आइजेनकोट के सहयोगियों को नेतन्याहू के खिलाफ बनने वाली सरकार में शामिल होने से रोकने की कोशिश भी की।आइजेनकोट की पार्टी याशर का कहना है कि वह नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे विपक्षी गठबंधन के साथ प्रतिबद्ध है। पार्टी के मुताबिक, आइजेनकोट नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होंगे।नेतन्याहू के करीबी लोगों ने समाचार चैनल आई24 न्यूज से कहा कि आइजेनकोट की मंशा राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की नहीं है। उन्होंने आइजेनकोट पर कठोर रुख अपनाने का आरोप लगाया। नेतन्याहू के समर्थकों ने यह भी दावा किया कि आइजेनकोट ऐसी सरकार बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों का प्रभाव होगा। हालांकि, यह नेतन्याहू के खेमे का आरोप है।नई सरकार बनाने की कोशिशों के तहत आइजेनकोट ने रविवार को अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टी यूनाइटेड तोराह यहूदी धर्म के नेता बोआज बेन त्जुर से भी मुलाकात की। इस्राइली मीडिया के मुताबिक, दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर यह पहली सार्वजनिक बातचीत थी।इस पार्टी में भी आइजेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने को लेकर मतभेद हैं। पार्टी के कुछ नेता नेतन्याहू के साथ बने रहने के पक्ष में हैं। नेतन्याहू के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के बावजूद उनके समर्थक उन्हें छोड़ने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं।आइजेनकोट पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से भी गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उनकी पार्टी याशर के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है।इस्राइली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आइजेनकोट सोमवार तक बेनेट के साथ गठबंधन समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य इस सप्ताह के अंत तक नई सरकार का गठन कर उसे शपथ दिलाना है। हालांकि, नेतन्याहू के साथ बातचीत विफल होने के बाद सरकार गठन की राह आसान नहीं दिख रही है।