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एनवीडिया के बहाल किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग ने रविवार को कंपनी के निदेशक मंडल के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर विवाहेतर संबंधों को लेकर कुछ और खुलासे किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब उन पर कम से कम चार महिलाओं से संबंध होने के आरोप हैं।