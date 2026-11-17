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सोमवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में वेंस ने भरोसा जताया कि ट्रंप इस संघर्ष को सफलतापूर्वक समाप्त करेंगे। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'वह इसे कभी भी अंतहीन युद्ध नहीं बनने देंगे। हमने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि हम अब और अंतहीन युद्ध नहीं लड़ेंगे।'वेंस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के ट्रंप के घोषित उद्देश्य का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए खतरा है और इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। हालांकि, उन्होंने इस अभियान को लंबे समय तक जारी रखने की संभावना को खारिज किया। वेंस ने उन नव-रूढ़िवादी विचारधारा (नियो-कंजरवेटिव) के समर्थकों और अन्य लोगों की भी आलोचना की, जो चाहते हैं कि अमेरिका इस संघर्ष में अनिश्चितकाल तक शामिल रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रंप पर भरोसा है कि वह इस युद्ध को उचित अंजाम तक पहुंचाएंगे।वेंस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब गुरुवार को चीन के शहर शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक होने वाली है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस बैठक की पुष्टि की। मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि 19 नवंबर को होने वाली यह बैठक तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी। इसमें वैश्विक शांति और रणनीतिक स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।बैठक के एजेंडे में ईरान और परमाणु हथियार नियंत्रण से जुड़े मुद्दे शामिल होने के सवाल पर माओ निंग ने कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि बैठक की तैयारियां आगे बढ़ने के साथ ही इससे जुड़ी अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी। इस बीच, चीन ने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के प्रयासों के तहत उसके पश्चिम एशिया मामलों के विशेष दूत झाई जून ने ईरान, ओमान और सऊदी अरब का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय तनाव कम करने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की।