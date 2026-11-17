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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मनीला पहुंचेंगे। उनके साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भी क्वाड बैठक में शामिल होने की उम्मीद है।मनीला में होने वाली क्वाड बैठक का महत्व केवल चार देशों के नेताओं के एक साथ आने तक सीमित नहीं है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा समीकरण, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इस समूह की भूमिका पर दुनिया की नजर है।क्वाड की पिछली शिखर बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी। इसके बाद अब मनीला में चारों देशों के नेताओं के एक साथ आने की संभावना है। ऐसे में यह बैठक समूह के लिए महत्वपूर्ण वापसी मानी जा रही है।23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसमें 2026 से 2030 तक के लिए तैयार आसियान-भारत कार्य योजना भी शामिल है। बैठक में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच भविष्य में सहयोग बढ़ाने के नए रास्तों पर भी चर्चा होगी।21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार साझा करने का मंच होगा। इसमें सदस्य देश और अन्य भागीदार देश साझा हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़े विषयों पर नेताओं के विचार सामने आने की उम्मीद है।प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान में पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। इस गुरुद्वारे का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है।पीएम मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "17 नवंबर, एक बहुत ही खास दिन है। मुझे मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान में पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा।"गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मनीला पहुंच गए थे। फिलीपींस वर्ष 2026 के लिए आसियान का अध्यक्ष है और इसी के तहत इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है।