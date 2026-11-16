'तुम्हें ढूंढ निकालेंगे': मिनाब हमले का आदेश देने वाले अमेरिकी अधिकारियों को ईरान की चेतावनी, क्या है मामला?

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We will find you. — Iran Embassy SA (@IraninSA) November 13, 2026

ईरानी दूतावास ने जिन अधिकारियों के नाम बताए हैं, उनमें कमांडर लेह आर. टेट और लेफ्टिनेंट कमांडर जेफरी ई. यॉर्क शामिल हैं। टेट यूएसएस स्प्रुअंस के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जबकि यॉर्क इसी युद्धपोत के कार्यकारी अधिकारी के रूप में तैनात हैं।ईरानी दूतावास ने 29 मार्च की अपनी पुरानी पोस्ट को दोबारा साझा करते हुए लिखा था, 'इन दोनों अपराधियों को याद रखिए। लेह आर. टेट, कमांडर और जेफरी ई. यॉर्क, यूएसएस स्प्रुअंस के कार्यकारी अधिकारी। इन्होंने तीन बार टॉमहॉक मिसाइलें दागने का आदेश दिया, जिससे मिनाब के एक स्कूल में 168 निर्दोष बच्चों की मौत हो गई।'पोस्ट में आगे सवाल उठाया गया था, 'क्या इनके खुद के बच्चे नहीं हैं?' ईरान ने सार्वजनिक रूप से दोनों अधिकारियों को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।ईरान की यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को दी गई चेतावनी के एक दिन बाद आई है। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ईरान को चेताया था कि अगर किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की हत्या की गई तो ईरान का अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं रहेगा।दरअसल, फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए हमले के शुरुआती दिनों में मिनाब के शजरेह तैयबेह स्कूल पर कम से कम एक अमेरिकी मिसाइल गिरी थी। इस हमले में कम से कम 156 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 123 बच्चे शामिल थे।