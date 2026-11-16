'तुम्हें ढूंढ निकालेंगे': मिनाब हमले का आदेश देने वाले अमेरिकी अधिकारियों को ईरान की चेतावनी, क्या है मामला?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अमन मौर्या Updated Mon, 16 Nov 2026 02:33 PM IST
सार
ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो अधिकारियों (कमांडर लेह आर. टेट और जेफरी ई. यॉर्क) को धमकी दी है। तेहरान ने उन पर मिनाब के एक स्कूल पर हमले का आदेश देने का आरोप लगाया है, जिसमें 168 बच्चों की मौत हुई थी।
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विस्तार
ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो अधिकारियों को धमकी दी है। तेहरान ने इन दोनों अधिकारियों पर मिनाब के एक स्कूल पर हमले का आदेश देने का आरोप लगाया है, जिसमें 168 बच्चों की मौत हुई थी। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, 'हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे।' दूतावास ने इसके साथ करीब आठ महीने पुरानी एक पोस्ट भी दोबारा साझा की, जिसमें दोनों अमेरिकी अधिकारियों को 'अपराधी' बताया गया था।
ईरानी दूतावास ने जिन अधिकारियों के नाम बताए हैं, उनमें कमांडर लेह आर. टेट और लेफ्टिनेंट कमांडर जेफरी ई. यॉर्क शामिल हैं। टेट यूएसएस स्प्रुअंस के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जबकि यॉर्क इसी युद्धपोत के कार्यकारी अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
ईरानी दूतावास ने पोस्ट में क्या कहा?
ईरानी दूतावास ने 29 मार्च की अपनी पुरानी पोस्ट को दोबारा साझा करते हुए लिखा था, 'इन दोनों अपराधियों को याद रखिए। लेह आर. टेट, कमांडर और जेफरी ई. यॉर्क, यूएसएस स्प्रुअंस के कार्यकारी अधिकारी। इन्होंने तीन बार टॉमहॉक मिसाइलें दागने का आदेश दिया, जिससे मिनाब के एक स्कूल में 168 निर्दोष बच्चों की मौत हो गई।'
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पोस्ट में आगे सवाल उठाया गया था, 'क्या इनके खुद के बच्चे नहीं हैं?' ईरान ने सार्वजनिक रूप से दोनों अधिकारियों को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
ट्रंप की चेतावनी के एक दिन बाद आई धमकी
ईरान की यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को दी गई चेतावनी के एक दिन बाद आई है। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ईरान को चेताया था कि अगर किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की हत्या की गई तो ईरान का अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं रहेगा।
दरअसल, फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए हमले के शुरुआती दिनों में मिनाब के शजरेह तैयबेह स्कूल पर कम से कम एक अमेरिकी मिसाइल गिरी थी। इस हमले में कम से कम 156 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 123 बच्चे शामिल थे।
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ईरानी दूतावास ने जिन अधिकारियों के नाम बताए हैं, उनमें कमांडर लेह आर. टेट और लेफ्टिनेंट कमांडर जेफरी ई. यॉर्क शामिल हैं। टेट यूएसएस स्प्रुअंस के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जबकि यॉर्क इसी युद्धपोत के कार्यकारी अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
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ईरानी दूतावास ने पोस्ट में क्या कहा?
ईरानी दूतावास ने 29 मार्च की अपनी पुरानी पोस्ट को दोबारा साझा करते हुए लिखा था, 'इन दोनों अपराधियों को याद रखिए। लेह आर. टेट, कमांडर और जेफरी ई. यॉर्क, यूएसएस स्प्रुअंस के कार्यकारी अधिकारी। इन्होंने तीन बार टॉमहॉक मिसाइलें दागने का आदेश दिया, जिससे मिनाब के एक स्कूल में 168 निर्दोष बच्चों की मौत हो गई।'
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We will find you.— Iran Embassy SA (@IraninSA) November 13, 2026
पोस्ट में आगे सवाल उठाया गया था, 'क्या इनके खुद के बच्चे नहीं हैं?' ईरान ने सार्वजनिक रूप से दोनों अधिकारियों को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
ट्रंप की चेतावनी के एक दिन बाद आई धमकी
ईरान की यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को दी गई चेतावनी के एक दिन बाद आई है। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ईरान को चेताया था कि अगर किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की हत्या की गई तो ईरान का अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं रहेगा।
दरअसल, फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए हमले के शुरुआती दिनों में मिनाब के शजरेह तैयबेह स्कूल पर कम से कम एक अमेरिकी मिसाइल गिरी थी। इस हमले में कम से कम 156 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 123 बच्चे शामिल थे।