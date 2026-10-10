इटली में सबसे बड़ी शराब चोरी: टस्कनी में कारखाने से 30,000 बोतलें चोरी, 58 लाख अमेरिकी डॉलर का नुकसान

टस्कनी में एक शराब कारखाने से करीब 30,000 बोतलें चोरी हो गईं। इनकी कीमत लगभग 5 मिलियन यूरो (58 लाख अमेरिकी डॉलर) आंकी गई है। उत्पादक ने शुक्रवार को इसे देश की अब तक की सबसे बड़ी शराब चोरी बताया। यह चोरी मारकेसी एंटीनोरी के कारखाने को निशाना बनाकर की गई। यह कारखाना कोर्टोना के पास अरेज़ो प्रांत में स्थित है। शनिवार रात कम से कम सात चोरों के एक समूह ने इस वारदात को अंजाम दिया।

कारखाने में कैसे हुई चोरी?

उत्पादकों के मुताबिक सोलाइया, टिग्नानेलो और गुआडो अल टासो जैसी महंगी शराब की बोतलें चुराईं। चोरी का पता सोमवार को चला, लेकिन कंपनी ने जांच में बाधा से बचने के लिए शुक्रवार को इसे सार्वजनिक किया। मुख्य कार्यकारी रेंजो कोटारेला ने बताया कि चोरों ने अलार्म प्रणाली और निगरानी कैमरे बंद कर दिए थे। वे दो बड़े ट्रकों के साथ अंदर घुसे और कंपनी के फोर्कलिफ्ट का उपयोग किया। उन्होंने ट्रकों में शराब भरी और रात में ही फरार हो गए। कोटारेला ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुनियोजित गिरोह था। उन्होंने आशंका जताई कि यह वही समूह हो सकता है जिसने हाल के महीनों में अन्य इतालवी शराब कारखानों को निशाना बनाया है।

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क्या यह इटली की सबसे बड़ी शराब चोरी है?

कोटारेला ने कहा कि इटली में इस आकार और मूल्य की चोरी पहले कभी नहीं हुई। चोरी की गई सभी बोतलें 2023 के विंटेज की थीं। इनकी खुदरा कीमत 150 यूरो से 500 यूरो प्रति बोतल के बीच है। इसमें सोलाइया की करीब 10,000 बोतलें शामिल थीं। कोटारेला ने इसे एंटीनोरी की प्रमुख शराबों में से एक बताया और 2023 को एक असाधारण वर्ष कहा।

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चोरी हुई शराब कैसे बेची जा सकती है?

अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि चोरी हुई शराब कैसे बेची जा सकती है। पुलिस और कैराबिनिएरी अधिकारी निगरानी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं। कोटारेला को विश्वास है कि जांचकर्ता खेप का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दो ट्रक भरकर शराब को बिना ध्यान आकर्षित किए ले जाना मुश्किल होगा। कंपनी, जिसकी स्थापना 1385 में हुई थी और एंटीनोरी परिवार द्वारा 26 पीढ़ियों से चलाई जा रही है, ने ग्राहकों को आधिकारिक बिक्री चैनलों के बाहर मिलने वाले प्रस्तावों से सावधान रहने को कहा है।