अमेरिका में ईरान के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संसद के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसका मकसद ट्रंप की युद्ध से जुड़ी शक्तियों पर रोक लगाना था। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई खत्म करें या इसे जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लें। सीनेट में प्रस्ताव के खिलाफ 51 और समर्थन में 48 वोट पड़े। इससे ट्रंप प्रशासन को फिलहाल सैन्य कार्रवाई जारी रखने के मामले में राहत मिली है।

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ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी संसद में इस साल कई बार मतदान हो चुका है।

प्रतिनिधि सभा ने जून और जुलाई में युद्ध शक्ति प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। सितंबर में भी उसने तीसरी बार ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सात रिपब्लिकन सांसदों ने भी इसका समर्थन किया था।

सीनेट में युद्ध खत्म करने के लिए एक दर्जन से ज्यादा बार मतदान हुआ, लेकिन ज्यादातर प्रस्ताव पारित नहीं हो सके।

जून में सीनेट ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन अगले ही दिन ट्रंप की नाराजगी के बाद रिपब्लिकन सांसदों ने अपना रुख बदल लिया।

प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में भी उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जाना था। इसका मकसद संसद की आपत्ति दर्ज कराना था।

रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट में गुरुवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से लाए गए युद्ध शक्ति प्रस्ताव पर मतदान हुआ। रिपब्लिकन सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान कर इसे पारित नहीं होने दिया। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के तीन सांसद सुसान कॉलिन्स, लिसा मर्कोव्स्की और रैंड पॉल ने प्रस्ताव का समर्थन किया। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक सांसद जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन के साथ जाकर प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। रिपब्लिकन सांसद थॉम टिलिस ने भी प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि वह पहले कुछ मौकों पर डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ खड़े हुए थे। यह मतदान मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हुए बड़े नुकसान के बाद युद्ध पर सीनेट का पहला अहम फैसला था।डेमोक्रेटिक पार्टी ने मध्यावधि चुनाव के दौरान ईरान युद्ध को बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव से जुड़े एक सर्वेक्षण में एक लाख से ज्यादा मतदाताओं की राय ली गई थी। इसके मुताबिक, करीब 10 में से छह मतदाताओं ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को गलत फैसला बताया। युद्ध से असंतुष्ट ज्यादातर मतदाताओं ने अपने इलाके में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन किया। डेमोक्रेटिक सांसद टिम केन ने कहा कि अमेरिकी जनता युद्ध से थक चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से भी परेशान हैं, जिसका असर आम अमेरिकियों पर पड़ रहा है। वहीं, रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि बार-बार मतदान कराना ध्यान भटकाने वाला कदम है। उनका तर्क है कि अमेरिका को अपने देश और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अभियान पूरा करना चाहिए।



युद्ध पर फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति और संसद के बीच कैसे बंटा?

अमेरिकी संविधान के मुताबिक, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार संसद के पास है। वहीं, राष्ट्रपति देश के कमांडर इन चीफ के रूप में कुछ सैन्य कार्रवाइयों का आदेश दे सकते हैं। वियतनाम युद्ध के बाद बनाए गए वॉर पावर्स एक्ट का मकसद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर समय सीमा तय करना था। इसके तहत लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई जारी रखने के लिए 60 या 90 दिनों के भीतर संसद की मंजूरी जरूरी हो सकती है। डेमोक्रेटिक सांसद इसी कानून के आधार पर ट्रंप की सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, रिपब्लिकन सांसदों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया।



ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर आगे क्या संकेत दिया है?

ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। चीन से लौटते समय विमान में उन्होंने अमेरिकी मीडिया से बातचीत में कहा कि नए साल की शुरुआत के बाद हालात देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक में ईरान युद्ध पर चर्चा हुई थी। उनके मुताबिक, दोनों नेता चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो और वे ईरान को भी यह संदेश दे रहे हैं। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि चीन में हुई बैठक का मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका को चीन या रूस की मदद की जरूरत नहीं है।

ईरान युद्ध अब अमेरिकी राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। डेमोक्रेटिक सांसद लगातार संसद में मतदान कराकर ट्रंप प्रशासन की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि युद्ध के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं और आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ा है। वहीं, रिपब्लिकन सांसदों का तर्क है कि सैन्य अभियान को बीच में रोकना देश और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। सीनेट में प्रस्ताव गिरने के बाद ट्रंप को फिलहाल संसद की ओर से तत्काल रोक का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि, युद्ध की अवधि, बढ़ती कीमतें और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बहस जारी रहने के संकेत हैं।