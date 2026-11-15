ईरान का दावा: होर्मुज में तीन टैंकर बारूदी सुरंगों से टकराए, आग लगने के बाद कितना नुकसान; क्या बढ़ेगा तनाव?

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) नौसेना और सशस्त्र बल नौसेना ने शनिवार को दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास तीन तेल टैंकर बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद जल गए। ईरानी बलों ने जलपोतों को प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश न करने की चेतावनी दी है। यह घटना ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया संघर्ष में एक प्रमुख टकराव का केंद्र बनकर उभरा है।

ईरानी सरकारी मीडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) के अनुसार, आईआरजीसी नौसेना ने अपने बयान में कहा कि दो तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना अनुमति पार करने का प्रयास कर रहे थे। ये टैंकर नौवहन और स्वचालित पहचान प्रणाली बंद करके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में गुप्त रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बयान में कहा गया कि बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद उनमें विस्फोट हुआ और आग लग गई। ईरानी नौसेना बल ने यह भी दावा किया कि जलडमरूमध्य से गुजरने का प्रयास कर रहे दो अन्य टैंकर आईआरजीसी के नौसेना यातायात नियंत्रण केंद्र से चेतावनी मिलने के बाद वापस लौट गए।

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तीसरे टैंकर के साथ क्या हुआ?

सशस्त्र बल नौसेना ने एक अलग बयान में होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में एक अन्य तेल टैंकर से जुड़ी घटना की सूचना दी। नौसेना ने दावा किया कि यह जलपोत भी बारूदी सुरंग से टकराने के बाद जल गया। उसके जन संपर्क विभाग के अनुसार, टैंकर पहले की चेतावनियों के बावजूद एक असुरक्षित और निषिद्ध क्षेत्र में काम कर रहा था। उसने अपनी निगरानी और पहचान प्रणाली भी बंद कर रखी थी। नौसेना ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य जहाजरानी संचालकों को भी ऐसे ही परिणाम भुगतने होंगे।

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ईरान ने टैंकर मालिकों पर क्या आरोप लगाए?

ईरानी नौसेना ने टैंकर मालिकों की आलोचना की, उन पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जलपोत भेजने का आरोप लगाया। नौसेना ने कहा कि टैंकर मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासनों पर भरोसा कर रहे थे। बयान में कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टैंकर मालिक अन्य उल्लंघन करने वाले जलपोतों के भाग्य से सीखे बिना, अपराधी अमेरिकी राष्ट्रपति के बकवास पर भरोसा कर रहे हैं। वे अपनी पूंजी को बारूदी युद्ध में भेज रहे हैं और उसे आग में झोंक रहे हैं।

इस घटना का क्या महत्व है?

ये नवीनतम दावे ईरानी सरकारी मीडिया की पिछली रिपोर्टों के बाद आए हैं। उन रिपोर्टों में कहा गया था कि दो तेल टैंकर ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय किए बिना होर्मुज जलडमरूमध्य पार करने का प्रयास करते समय बारूदी सुरंगों से टकराकर जल गए थे। ये घटनाक्रम ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल से जुड़े बढ़ते तनाव के बीच सामने आए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण टकराव का केंद्र बना हुआ है।