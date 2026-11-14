ईरान का बड़ा दावा: केशम द्वीप के ऊपर अमेरिकी ड्रोन मार गिराया, नई एयर डिफेंस प्रणाली से कैसे बनाया निशाना?

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच ईरानी सेना ने एक और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के मुताबिक, शनिवार को केशम द्वीप के ऊपर उड़ रहे अमेरिका निर्मित एमक्यू-1 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। ईरान का कहना है कि उसकी नई वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन की पहचान की, उसका पीछा किया और फिर उसे निशाना बनाया। बीते एक सप्ताह में इसी इलाके में अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने का यह दूसरा दावा है।

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आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि अमेरिकी सैन्य निगरानी और लड़ाकू ड्रोन केशम द्वीप के ऊपर उड़ रहा था। इस दौरान आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली ने उसकी गतिविधियों को पकड़ा। इसके बाद ड्रोन को ट्रैक कर निशाना बनाया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई देश के एकीकृत वायु रक्षा कमांड नेटवर्क के तहत की गई। ईरान का दावा है कि उसकी नई रक्षा प्रणाली दुश्मन के हवाई उपकरणों की पहचान करने और उन्हें रोकने में सक्षम है।ईरानी सेना ने इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भी अमेरिकी एमक्यू-1 ड्रोन को मार गिराने की घोषणा की थी। नौसेना के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक, होर्मोजगन प्रांत के सीरिक तट के पास कोहेस्ताक इलाके में इस ड्रोन को निशाना बनाया गया था। बयान में कहा गया था कि ड्रोन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और उसे ट्रैक करने के बाद नई वायु रक्षा प्रणाली से नष्ट किया गया। इस तरह ईरान ने लगातार दो दिनों में अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया है।आईआरजीसी के मुताबिक, बीते सप्ताह शुक्रवार को भी केशम द्वीप के ऊपर एक अमेरिकी एमक्यू-1 ड्रोन को मार गिराया गया था। ईरानी सेना ने दावा किया है कि यह उसका गिराया गया 16वां एमक्यू-1 ड्रोन था। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी दिए गए इनपुट में नहीं है। आईआरजीसी का कहना है कि उसकी सेनाएं दुश्मन के हवाई मूवमेंट पर लगातार नजर रख रही हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली उसके हवाई क्षेत्र और संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रही है।