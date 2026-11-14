अमेरिका-चीन: ट्रंप-शी की मुलाकात से पहले टैरिफ में कटौती पर हुई चर्चा, कृषि व्यापार समेत एजेंडे में और क्या?

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चीन के वाणिज्य मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए, 'चाइना डेली' ने इस वर्चुअल बातचीत को "स्पष्ट, गहन और रचनात्मक" बताया। चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार परामर्श तंत्र के तहत वीडियो लिंक के जरिए हुई इस बैठक में, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहले बनी सहमति के अनुरूप, पिछली बातचीत के नतीजों को लागू करने पर जोर दिया गया।'चाइना डेली' की रिपोर्ट के अनुसार, इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र दोनों पक्षों की ओर से 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामानों पर टैरिफ (शुल्क) में आपसी कटौती की व्यवस्था थी। इसके साथ ही, कृषि व्यापार और आपसी हित से जुड़े अन्य आर्थिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई।यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब गुरुवार को शेन्जेन में 'एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (APEC) फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है।'चाइना डेली' के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग और वाशिंगटन व्यापार से जुड़े मौजूदा तनाव को सुलझाने के लिए परिषद के माध्यम से बातचीत को मजबूत करना जारी रखेंगे। इनका लक्ष्य सहयोग के दायरे को बढ़ाना और विवाद के बिंदुओं को कम करना है।मंत्रालय ने आगे कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य चीन और अमेरिका के बीच एक ऐसा रचनात्मक संबंध बनाना है, जो रणनीतिक स्थिरता पर आधारित हो और जिसमें सम्मान, निष्पक्षता तथा आपसी सहयोग की भावना हो। अगले सप्ताह चीन में होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पहली बार एक त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे।एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इन नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण और ईरान के मुद्दे पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। यह बैठक तीन बड़ी ताकतों के नेताओं के बीच एक अभूतपूर्व संयुक्त संवाद होगी। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने परमाणु हथियारों में कटौती को लेकर किसी तत्काल समझौते की उम्मीदों को कम करते हुए, इसे केवल एक शुरुआती बातचीत बताया है।सीएनएन के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि ट्रंप वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों को कम करने पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार को एक खतरनाक घटनाक्रम बताया। अमेरिकी अधिकारियों ने आगे बताया कि ट्रंप , शी और पुतिन के साथ बातचीत में ईरान का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन उनकी योजना इस त्रिपक्षीय बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा करने की नहीं है।पुतिन के साथ संयुक्त बैठक से पहले, ट्रंप और शी के बीच एक द्विपक्षीय मुलाकात और 'वर्किंग लंच' (कामकाजी दोपहर का भोजन) तय है। हालांकि, ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच अलग से कोई आमने-सामने की बैठक होने की योजना नहीं है।यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है, खासकर फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों से जुड़ी आखिरी संधि के खत्म होने के बाद। वहीं दूसरी ओर, चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का विस्तार कर रहा है।