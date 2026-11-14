अमेरिका में इथेनॉल प्लांट के पास मिला बम: एक मील के दायरे में इलाका कराया गया खाली, एफबीआई ने शुरू की जांच

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बम मिलने के मामले की जांच अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई कर रही है।

एफबीआई के विशेष एजेंट रयान प्रेस्ली ने कहा कि एजेंसी जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी।

उन्होंने जांच से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देने से इनकार किया।

शनिवार तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

अधिकारियों के अनुसार, घटना में किसी के घायल होने की खबर भी नहीं है।

अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर बायोऊर्जा रिन्यूएबल्स की इथेनॉल फैक्टरी के पास बम मिला था। इसके बाद पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से हटने के लिए कहा। शनिवार सुबह तक प्लांट के एक मील यानी करीब 1.6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को घर खाली रखने का निर्देश दिया गया था। बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने खतरे को पूरी तरह खत्म मानने से इनकार किया। प्रभावित लोगों के रहने के लिए अस्थायी आश्रय स्थल भी बनाए गए। प्रशासन ने लोगों से जांच पूरी होने तक सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और धैर्य रखने की अपील की।पियोरिया के पुलिस प्रमुख ब्रैड डिक्सन ने शनिवार आधी रात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह एक विश्वसनीय खतरा है। उन्होंने बताया कि विस्फोट की संभावित दूरी को ध्यान में रखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना जरूरी था। डिक्सन ने कहा कि पुलिस इस इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी माना कि लोगों के लिए घर छोड़ना और अस्थायी आश्रय में रहना परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। अधिकारियों ने साफ किया कि बम मिलने के बाद पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।पियोरिया की मेयर रीटा अली ने स्थानीय टीवी चैनल डब्ल्यूएमबीडी को बताया कि बायोऊर्जा प्लांट में इथेनॉल और अत्यधिक ज्वलनशील रसायन मौजूद हैं। ऐसे में वहां बम मिलने की घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। इथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ईंधन में मिलाने के लिए किया जाता है। प्लांट में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण किसी भी विस्फोट की स्थिति में बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। इसी वजह से पुलिस ने संभावित विस्फोट के दायरे को ध्यान में रखते हुए आसपास के लोगों को हटाया और परिसर की तलाशी जारी रखी। बायोऊर्जा कंपनी ने वर्ष 2021 में इस इथेनॉल प्लांट का अधिग्रहण किया था। यह प्लांट इलिनॉय नदी के किनारे स्थित है।अधिकारियों के अनुसार, पुलिस को अक्सर बम की धमकियां और संदिग्ध पैकेट मिलने की सूचना मिलती रहती है। हालांकि, इनमें से कई मामलों में जांच के बाद वास्तविक खतरा सामने नहीं आता। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां हर सूचना को गंभीरता से लेती हैं और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट करती हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोप में भी बम की धमकियों के कारण सैकड़ों हवाई यात्रियों को परेशानी हुई थी। कई विमानों का रास्ता बदला गया था, जबकि कुछ को सैन्य सुरक्षा के साथ उड़ान भरनी पड़ी थी। बाद में अधिकारियों ने उन धमकियों को झूठा और जानबूझकर फैलाया गया बताया था। फिलहाल पियोरिया के इथेनॉल प्लांट में मिले बम के मामले में जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि परिसर की तलाशी और सबूत जुटाने का काम पूरा होने के बाद ही खतरे की स्थिति को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।