पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में सेना की बड़ी कार्रवाई, 16 आतंकियों को मार गिराया; दो जवानों ने भी गवाईं जान

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान अलग-अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ों में 16 आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सेना के दो जवानों की भी जान चली गई। सेना के मुताबिक, आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। मारे गए आतंकियों में दो अफगान नागरिक भी शामिल हैं, जिनके पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े होने की बात कही गई है। सेना ने आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इस अभियान से इलाके में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

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अली खेल: 12 आतंकी मारे गए।

12 आतंकी मारे गए। मीर अली: दो आतंकी ढेर किए गए।

दो आतंकी ढेर किए गए। दत्ता खेल: दो आतंकी मारे गए।

पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के मुताबिक, सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के उत्तर-पश्चिमी इलाके में आतंकियों के ठिकाने पर छापा मारा था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों का सामना किया और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। सेना ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 16 आतंकियों को मार गिराया। इनमें सबसे ज्यादा 12 आतंकी अली खेल में मारे गए। इसके अलावा उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली और दत्ता खेल में दो-दो आतंकियों को ढेर किया गया। सेना के मुताबिक, इन अभियानों के दौरान आतंकियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। कार्रवाई का उद्देश्य इलाके में सक्रिय आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाना था।सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर मारे गए आतंकियों का ब्योरा इस प्रकार है। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े दो अफगान नागरिक भी शामिल थे।

आईएसपीआर ने पाकिस्तानी तालिबान के सदस्यों के लिए 'फितना-अल-खवारिज' शब्द का इस्तेमाल किया। सेना ने बताया कि मारे गए लोगों के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।



सेना और आतंकियों के बीच हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के दो सैनिक भी मारे गए। उनकी पहचान 43 वर्षीय हवलदार इस्मत अली और 32 वर्षीय नायक आफताब अली के रूप में हुई है। सेना की मीडिया विंग ने कहा कि दोनों जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया और ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवाई। इस कार्रवाई में आतंकियों की मौत के साथ दो सैनिकों की शहादत भी हुई है। सेना ने अपने बयान में दोनों जवानों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी।पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, मारे गए आतंकियों के ठिकानों से हथियार और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है। हालांकि, सेना ने बरामद हथियारों की संख्या या उनके प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। आईएसपीआर का दावा है कि मारे गए आतंकी कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। इनमें निर्दोष नागरिकों की हत्या जैसी घटनाएं भी शामिल थीं। सेना ने इस अभियान को आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है। उसके मुताबिक, अलग-अलग स्थानों पर की गई इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय आतंकियों की क्षमता को नुकसान पहुंचा है।खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का ऐसा प्रांत है, जहां लंबे समय से आतंकी हिंसा और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही हैं। पाकिस्तान की सेना इस क्षेत्र में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर अभियान चलाती रही है। मौजूदा कार्रवाई में भी सेना ने तीन अलग-अलग स्थानों पर आतंकियों को निशाना बनाया। इसमें 16 आतंकियों की मौत हुई, जबकि दो सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। सेना का कहना है कि इस कार्रवाई से आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, इस अभियान के बाद इलाके में सुरक्षा की स्थिति और आगे की कार्रवाई को लेकर सेना की ओर से अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।