वर्ल्ड अपडेट्स: चीन में अब सरोगेसी अपराध, सेवा प्रदाताओं पर कसा शिकंजा; अमेरिका में BMW कारों में आग का खतरा

चीन ने सरोगेसी (किराये की कोख) को आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया है और अवैध प्रजनन सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों पर शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने स्पष्ट किया कि देश में किसी भी प्रकार की सरोगेसी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके लिए कड़ी कानूनी सजा दी जाएगी।

अमेरिका में बीएमडब्ल्यू कारों में आग का खतरा, बाहर पार्क करने की सलाह

अमेरिका में बीएमडब्ल्यू की 7,20,796 कारों को आग लगने के खतरे के चलते रिकॉल (वापस) किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (एनएचटीएसए) ने कारों के मालिकों को सलाह दी है कि मरम्मत पूरी होने तक अपनी गाड़ियों को घर या इमारतों के अंदर पार्क न करें और बाहर भी अन्य वाहनों और इमारतों से दूर खड़ा करें। बीएमडब्ल्यू ने शुक्रवार को बताया कि इन गाड़ियों में खड़ी और बंद होने के बावजूद आग लगने का खतरा है। इन वाहनों को 2024 में भी वाटर पंप की दिक्कत के कारण रिकॉल किया गया था, लेकिन दोबारा मरम्मत की जरूरत पड़ रही है। एनएचटीएसए के मुताबिक, वाटर पंप का इलेक्ट्रिकल कनेक्टर ठीक से सील नहीं होने की वजह से उसमें पानी जा सकता है। इससे शॉर्ट-सर्किट होकर आग लग सकती है।