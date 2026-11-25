पश्चिम एशिया और अफ्रीका में एक बार फिर हिंसा तेज हो गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के वित्तीय जिले और एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है। वहीं, सूडान में ड्रोन हमलों ने 19 लोगों की जान ले ली। गाजा में इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। दूसरी ओर, जॉर्डन की अदालत ने दूतावास के बाहर सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

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