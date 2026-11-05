होर्मुज में तेल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया: तीन जहाजों में लगी आग, ईरान ने किस पर मढ़ा आरोप?

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आईआरजीसी ने अपने आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म सेपाह न्यूज पर बताया कि एक तेल टैंकर कथित तौर पर नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। दूसरी घटना में जलडमरूमध्य से बाहर निकल रहे एक अन्य तेल टैंकर में पूर्वी हिस्से में आग लग गई और उसे रोकना पड़ा। आग बुझाने के लिए पहुंचे एक टगबोट में भी आग लग गई।आईआरजीसी ने यह भी दावा किया कि उसकी नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाई ने एक अलग अभियान में दो घुसपैठ करने वाले कम लागत के मानवरहित लड़ाकू ड्रोन पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद दोनों ड्रोन को बिना किसी नुकसान के नीचे उतार लिया गया।समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आईआरजीसी ने अमेरिकी सरकार पर जहाजों को नियमों का उल्लंघन कर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। संगठन का कहना है कि इससे अमेरिकी करदाताओं और पश्चिम एशिया में उसके सहयोगियों को भारी बीमा लागत का सामना करना पड़ रहा है।इस बीच, अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध खत्म करेगा। उन्होंने दावा किया कि इस कोशिश में कुछ रिपब्लिकन सांसद भी उनका साथ देंगे। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शूमर ने कहा कि अमेरिकी संविधान में बजट पर संसद के अधिकार को ऐसे राष्ट्रपति को रोकने के लिए रखा गया है, जो जनता की सहमति के बिना युद्ध करता है।शूमर का यह बयान अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में मतदान के कुछ घंटे बाद आया। शुरुआती अनुमानों में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत हासिल करने की संभावना जताई गई है।