Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Iran Claims Three Ships Caught Fire in Strait of Hormuz Amid US Tensions

होर्मुज में तेल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया: तीन जहाजों में लगी आग, ईरान ने किस पर मढ़ा आरोप?

Thu, 05 Nov 2026 07:35 PM IST
राकेश कुमार आईएएनएस, तेहरान।
आईएएनएस, तेहरान। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 05 Nov 2026 07:35 PM IST
सार

ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन जहाजों में आग लग गई। इनमें दो सुपरटैंकर शामिल हैं। संगठन ने एक टैंकर के बारूदी सुरंग से टकराने और दो अमेरिकी ड्रोन को कब्जे में लेने का भी दावा किया है। इस बीच अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की बात कही है।

विज्ञापन
Iran Claims Three Ships Caught Fire in Strait of Hormuz Amid US Tensions
केरल तट पर जहाज में लगी आग, नौसेना ने बताया - फोटो : एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन जहाजों में आग लग गई। इनमें दो सुपरटैंकर शामिल हैं। आईआरजीसी के मुताबिक, ये घटनाएं बुधवार रात जलडमरूमध्य के दक्षिण में एक ऐसे रास्ते पर हुईं, जिसे उसने अवैध और अनधिकृत बताया है।
विज्ञापन


बारूदी सुरंग से टकराया एक टैंकर
आईआरजीसी ने अपने आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म सेपाह न्यूज पर बताया कि एक तेल टैंकर कथित तौर पर नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। दूसरी घटना में जलडमरूमध्य से बाहर निकल रहे एक अन्य तेल टैंकर में पूर्वी हिस्से में आग लग गई और उसे रोकना पड़ा। आग बुझाने के लिए पहुंचे एक टगबोट में भी आग लग गई।
विज्ञापन


दो ड्रोन पर नियंत्रण का दावा
आईआरजीसी ने यह भी दावा किया कि उसकी नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाई ने एक अलग अभियान में दो घुसपैठ करने वाले कम लागत के मानवरहित लड़ाकू ड्रोन पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद दोनों ड्रोन को बिना किसी नुकसान के नीचे उतार लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अमेरिका पर लगाया गंभीर आरोप
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आईआरजीसी ने अमेरिकी सरकार पर जहाजों को नियमों का उल्लंघन कर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। संगठन का कहना है कि इससे अमेरिकी करदाताओं और पश्चिम एशिया में उसके सहयोगियों को भारी बीमा लागत का सामना करना पड़ रहा है।

शूमर बोले- ईरान के साथ युद्ध खत्म करेंगे
इस बीच, अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध खत्म करेगा। उन्होंने दावा किया कि इस कोशिश में कुछ रिपब्लिकन सांसद भी उनका साथ देंगे। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शूमर ने कहा कि अमेरिकी संविधान में बजट पर संसद के अधिकार को ऐसे राष्ट्रपति को रोकने के लिए रखा गया है, जो जनता की सहमति के बिना युद्ध करता है।


मध्यावधि चुनाव के बाद आया बयान
शूमर का यह बयान अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में मतदान के कुछ घंटे बाद आया। शुरुआती अनुमानों में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत हासिल करने की संभावना जताई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed