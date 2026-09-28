होर्मुज खोलने के लिए अपनी शर्तों पर अड़ा ईरान: अमेरिका ने ठुकराया प्रस्ताव; क्या बढ़ेगा युद्ध का खतरा?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने एक तरफ किसी भी बड़े सैन्य टकराव के लिए तैयार रहने का कड़ा संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ ऐसी लड़ाई के लिए भी तैयार है, जिसे उन्होंने कयामत की जंग कहा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तेहरान शांति की किसी भी संभावना को खत्म नहीं करना चाहता। अराघची ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद एनबीसी न्यूज के कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और साथ ही किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार है। उनके अनुसार तेहरान शांति का कोई अवसर गंवाना नहीं चाहता।

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