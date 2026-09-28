इंसानी व्यवहार पर नया खुलासा: बॉस की नजरों से नजर मिलाकर बात करने वाले ज्यादा भरोसेमंद, रिपोर्ट में और क्या?

आप जब अपने बॉस या सीनियर्स से बात करते हैं, तो सीधे उनकी आंखों में देखते हैं? या फिर बात करते वक्त आपकी नजरें इधर-उधर भटकने लगती हैं? अगर आप अपने बॉस से सीधे आंखें मिलाकर बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप न केवल आत्मविश्वासी हैं, बल्कि अपने काम के प्रति बेहद गंभीर, ईमानदार और जिम्मेदार भी हैं। यह बात हाल ही में मनोविज्ञान व इंसानी व्यवहार पर एक नए शोध में सामने आई है।

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