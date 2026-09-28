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विदेश के समाचार: स्विट्जरलैंड में तटस्थता पर मतदान; सर्बिया के राष्ट्रपति का इस्तीफा, अब पीएम की रेस में शामिल

Mon, 28 Sep 2026 03:30 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 28 Sep 2026 03:30 AM IST
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विदेश की समाचार सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

स्विट्जरलैंड के मतदाताओं ने देश की तटस्थता को मजबूत करने के एक प्रस्ताव को भारी बहुमत से खारिज कर दिया है। यह प्रस्ताव एक दक्षिणपंथी लोकलुभावन पार्टी ने पेश किया था।अंतिम परिणामों में 70 फीसदी मतदाताओं ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। स्विस पीपुल्स पार्टी का तर्क था कि सरकार रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ और नाटो के बहुत करीब आ गई है। इस उपाय से स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर, अन्य देशों के खिलाफ दंडात्मक उपायों में शामिल नहीं हो पाता। रूस के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसे उपायों पर वीटो शक्ति है। यह प्रस्ताव रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों में स्विट्जरलैंड के शामिल होने के बाद आया था। स्विट्जरलैंड की तटस्थता उन्नीसवीं सदी के मध्य से संविधान में निहित है। प्रस्ताव सरकार को सैन्य गठबंधन से सहयोग करने से रोकता, जबकि वह तीन दशकों से नाटो के साथ सहयोग कर रहा है। सुरक्षा चिंताओं ने दोनों पक्षों के मतदाताओं को प्रभावित किया।

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सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने प्रधानमंत्री बनने के लिए दिया इस्तीफा

सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। वह आगामी संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे। यह चुनाव बाल्कन देश में उनकी सत्ता की परीक्षा लेगा। वुसिक का दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त होता। संविधान उन्हें तीसरा कार्यकाल लेने से रोकता है। उन्होंने 25 अक्तूबर के चुनाव में अपनी सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी का नेतृत्व करने के लिए इस्तीफा दिया। सत्तारूढ़ लोकलुभावनवादियों को युवा-समर्थित आंदोलन से चुनौती मिल रही है। यह आंदोलन 1 नवंबर, 2024 को नोवी सैड में ट्रेन स्टेशन की छत गिरने से 16 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ था। छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की मांग की है। वुसिक पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद, संसद की निवर्तमान अध्यक्ष एना बर्नाबिक कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगी।

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