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यह हादसा सोमवार देर रात पश्चिमी जावा प्रांत के बोगोर रीजेंसी इलाके में हुआ। यहां खनिक अवैध सोने की खदान में सोने के छोटे-छोटे कण निकाल रहे थे। इसी दौरान भारी बारिश के कारण सिसेउरेह नदी का पानी उफान पर आ गया। नदी का पानी खदान की सुरंग में घुस गया।खदान का शाफ्ट करीब 100 मीटर गहरा बताया गया है। यह इलाका राजधानी जकार्ता के दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। पानी भरने से पहले खुदाई वाले एक हिस्से में मौजूद कुछ लोग बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि, कई खनिक अंदर ही फंस गए।हादसे की सूचना अधिकारियों को तुरंत नहीं मिली। इसकी बड़ी वजह यह थी कि खदान में अवैध तरीके से काम हो रहा था। शुरुआत में स्थानीय खनिकों और आसपास के लोगों ने खुद ही पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की। लेकिन पानी का स्तर बढ़ता गया और स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई।पुलिस को बाढ़ आने के करीब 16 घंटे बाद खनिकों के फंसे होने की सूचना मिली। इसके बाद आसपास की सरकारी खनन कंपनी पीटी एंटम ने बुधवार आधी रात के कुछ समय बाद जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी को औपचारिक रिपोर्ट भेजी। इसके साथ ही बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया।बचाव दल खदान से पानी निकालने के लिए विशेष पंपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे पंप लगाए गए हैं, जो पानी के भीतर काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन रास्तों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जहां से जमीन के भीतर का पानी खदान में रिस रहा है।गुरुवार को 325 बचावकर्मियों की टीम अभियान में जुटी थी। जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी की प्रमुख देसियाना कार्तिका बहारी के मुताबिक, बचाव अभियान का ध्यान आसपास मौजूद दो खदान शाफ्ट पर था। टीम रस्सियों की मदद से खदान के भीतर पहुंचने और वहां फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी।पश्चिमी जावा पुलिस के प्रवक्ता हेंद्र रोचमावान ने बताया कि कम से कम 10 खनिक अब भी खदान में फंसे हो सकते हैं। गुरुवार तक 16 शव निकाले जा चुके थे। उन्होंने कहा कि हादसे के चौथे दिन बचाव अभियान में किसी के जीवित मिलने की संभावना काफी कम हो गई है। रोचमावान के मुताबिक, इसके बावजूद तलाशी अभियान बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय अगर कोई व्यक्ति जिंदा मिलता है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।बाढ़ की चपेट में आई खदान पीटी एंटम की पोंगकोर गोल्ड माइनिंग यूनिट की सुविधाओं के पास स्थित है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि यह हादसा उसके खनन कार्यों से जुड़ा नहीं है।इंडोनेशिया में अवैध खनन आम है। यहां हजारों लोग खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। खनिकों को भूस्खलन, बाढ़ और सुरंगों के ढहने जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सोने को निकालने और साफ करने की प्रक्रिया में पारे और साइनाइड जैसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल भी होता है। कई जगह खनिकों के पास इनसे बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण तक नहीं होते।